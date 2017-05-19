TFF 1. Lig karşılaşmasında Boluspor, evinde ligin 12. sırasında yer alan Manisaspor'u konuk ediyor. Peki Boluspor - Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BOLUSPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bolu Atatürk Stadyum'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılığını Mehmet Metin ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma 18:30'da başlayacak.
● Boluspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
● Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
● Boluspor, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
● Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
● Boluspor, evinde oynadığı son maçta Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybetti.
● Manisaspor, deplasmanda oynadığı son maçta Balıkesirspor'u 2-1 yendi.
● İki takım arasında oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonlandı.