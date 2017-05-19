ÖNE ÇIKANLAR
Boluspor - Manisaspor
FUTBOL

Boluspor - Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Boluspor, evinde ligin 12. sırasında yer alan Manisaspor'u konuk ediyor. Peki Boluspor - Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:41:55 Güncelleme: 16:45:26

TFF 1. Lig karşılaşmasında Boluspor, evinde ligin 12. sırasında yer alan Manisaspor'u konuk ediyor. Peki Boluspor - Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BOLUSPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bolu Atatürk Stadyum'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılığını Mehmet Metin ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma 18:30'da başlayacak.

● Boluspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Boluspor, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Boluspor, evinde oynadığı son maçta Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybetti.

● Manisaspor, deplasmanda oynadığı son maçta Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

● İki takım arasında oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonlandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beyoğlu'nda Fenerbahçeliler ve Olympiakoslular arasında kavga
BASKETBOL

Beyoğlu karıştı! Olympiakos ve Fenerbahçe...
Ankara'ya muhteşem stat!
FUTBOL

Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...
Günün transfer iddiaları!.. (19.05.2017)
FUTBOL

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı
Bu tank dalış turizmi için batırılacak
TURİZM

Ve suya gömülecek! Tam 45 ton ağırlığında...