TFF 1. Lig karşılaşmasında 39 puanla 11. sırada yer alan Denizlispor, evinde 52 puanla 5. sırada yer alan Göztepe'yi konuk ediyor. Peki Denizlispor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılığını Uygar Bebek ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadele 18:30'da başlayacak.
● Denizlispor, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
● Göztepe, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
● Denizlispor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
● Göztepe, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.
● Denizlispor, evinde oynadığı son maçta Eskişehirspor'u 2-0 yendi.
● Göztepe, deplasmanda oynadığı son maçta Mersin İdmanyurdu'nu 6-5 yendi.
● İki takım arasında oynanan son maçı Denizlispor deplasmanda 4-2 kazandı.