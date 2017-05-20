TFF 1. Lig mücadelesinde Büyükşehir Gaziantepspor evinde Yücel İldiz yönetimindeki Giresunspor'u ağırlayacak. Peki Büyükşehir Gaziantepspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Gaziantep Arena'da oynanacak mücadelede tecrübeli hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Erkan Akbulut yapacak. Zorlu karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.
● Büyükşehir Gaziantepspor, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
● Giresunspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
● Büyükşehir Gaziantepspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
● Giresunspor, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
● Büyükşehir Gaziantepspor, evinde oynadığı son maçta Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
● Giresunspor, deplasmanda oynadığı son maçta Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.
● İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Giresunspor evinde 1-0 kazandı.
● İki takım arasındaki son 10 maç 7 beraberlikle sonlandı.
● Büyükşehir Gaziantepspor evinde son 3 maçı kaybetmedi, toplamda ise 6 maçtır yenilmiyor.