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Büyükşehir Gaziantepspor - Giresunspor
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Büyükşehir Gaziantepspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Gaziantepspor evinde Yücel İldiz yönetimindeki Giresunspor'u ağırlayacak. Peki Büyükşehir Gaziantepspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:25:49 Güncelleme: 11:30:27

TFF 1. Lig mücadelesinde Büyükşehir Gaziantepspor evinde Yücel İldiz yönetimindeki Giresunspor'u ağırlayacak. Peki Büyükşehir Gaziantepspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Arena'da oynanacak mücadelede tecrübeli hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Erkan Akbulut yapacak. Zorlu karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.

● Büyükşehir Gaziantepspor, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Giresunspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Büyükşehir Gaziantepspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Giresunspor, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Büyükşehir Gaziantepspor, evinde oynadığı son maçta Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

● Giresunspor, deplasmanda oynadığı son maçta Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

● İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Giresunspor evinde 1-0 kazandı.

● İki takım arasındaki son 10 maç 7 beraberlikle sonlandı.

● Büyükşehir Gaziantepspor evinde son 3 maçı kaybetmedi, toplamda ise 6 maçtır yenilmiyor.

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