Süper Lig'de 32.hafta mücadelesinde Kayserispor evinde ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u konuk ediyor. Mesut Bakkal'ın takımın başına geçmesiyle küme hattından uzaklaşan ve ligde kalmayı başaran Kayserispor ligin sonuna kadar maksimum puana ulaşmak istiyor. Peki, Kayserispor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

KAYSERİSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de uzun süre boyunca düşme korkusu yaşayan Sergen Yalçın'ın gelmesiyle büyük çıkış yakalayan ve küme hattından kurtulan Kayserispor daha sonra tekrar düşüşe geçerek küme hattının içine girmişti. Sergen'in istifası sonrası Mesut Bakkal'ın başına geçtiği Kayserispor müthiş bir çıkışla 3te 3 yaptı ve ligde kalmayı başardı. Süper Lig'den ilk düşen takım olan Adanaspor ise artık son maçlarını prestij için oynuyor. Kayserispor - Adanaspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Kayserispor - Adanaspor maçını Tolga Özkalfa yönetecek. Özkalfa'nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

KAYSERİSPOR'LU UMUT BULUT: SÜPER LİG'DE KALMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

KAYSERİSPOR'un golcü futbolcusu Umut Bulut, "Spor Toto Süper Lig'de kalmanın sevincini yaşıyoruz' dedi.

Sezon başında memleketi Kayseri´nin Süper Lig'deki temsilcisi Kayserispor'a transfer olan milli futbolcu Umut Bulut, şunları söyledi:

''Lig başladığında herkesin olduğu gibi Kayserispor´un da hedefleri vardı ama sezonun başlarında sıkıntılı zamanlar geçirdik. İkinci yarı çok iyi bir çıkış yaşadık. Önemli olan bu süreci iyi atlatabilmekti. Biz de kümede kaldık, bunun sevincini yaşıyoruz. Şu an moralimiz çok iyi düzeyde. Kalan 3 maçta alabileceğimiz kadar puan alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Kayseri´yi ve Kayserispor´u çok seviyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısında büyük destek verdiler sağ olsunlar. Takım olarak biz de sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarının tamamına yakınını kazandık. Bu da bizim için artı bir motivasyon oldu. Önümüzdeki sezon Allah nasip ederse Kayseri taraftarıyla daha güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum."

ADANASPOR, KAYSERİSPOR MAÇINA HAZIR

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar, idmanı orta ve şut çalışmasıyla tamamladı.

KAYSERİSPOR'DAN TARAFTARA DAVET

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, taraftarları Adanaspor karşılaşmasını izlemeleri için tribüne davet etti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, 2016-2017 futbol sezonunun ilk yarısı sonunda hemen her konuda en dip noktaya düşürülen takımın, ikinci yarı itibarıyla zirveye çıkmasının ve sezonun bitimine 3 hafta kala ligde kalacağının garanti hale gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Gelinen noktada kulübün mevcut durumu göz önünde bulundurularak taraftarın "bayram" sevinci yaşaması gerektiğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Ligde 4-5 aylık zorlu ve stresli mücadelemizdeki olumsuzlukları, engellemeleri, kıskançlıkları, başarısız olmamız için yapılan oyunları paylaşarak Kayserispor sevdalılarının keyfini kaçırmak istemiyorum. Geldiğimiz nokta ve kulübümüzün mevcut durumunu göz önüne alarak, her şeyi bir kenara bırakıp sevinmeli ve şehrimizin hak ettiği bayram havasını onlara yaşatmalıyız diye düşünüyorum. Bu başarıların oluşmasında en az yönetim kadar stres yaşayan, emek veren, tribünleri doldurup destekleyen taraftarımızın da kalan 3 maçımızı korkudan uzak ve keyifle seyretmelerini arzu ediyorum. Cumartesi günü saat 16.00'da sahamızda oynayacağımız Adanaspor maçına tüm Kayserisporluları bekliyor, yönetimle omuz omuza, gönül gönüle, takımımızla bütünleşmiş bir şekilde, coşkulu ve başarmanın mutluluğunu tadar bir halde maç izlemeye davet ediyorum."