Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 22 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için Ankara'ya gidecek.
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