Bülent Uygun: Gaziantepspor bu lige çıkacaktır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Gaziantepspor, Adanaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Kırmızı-siyahlılar, 27 sezon ardından Süper Lig'e veda etmiş oldu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunda bariz üstünlüğü olan taraf biziz. Recep Niyaz'ın sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra ikinci yarı dengeler biraz değişti. Her an kalemizde golü bulabilirdik. Ama ilerleyen bölümlerde nihayetinde ikinci golü yakaladık. Gaziantep'e de belki 27 seneden sonra küme düşmek çok zor, biz de şu anda aynı pota içerisinde bulunan bir takımız. Onlara da bundan sonraki sportif başarılarında bol şanslar diliyorum" şeklinde konuştu.



GAZİANTEPSPOR CEPHESİ

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise 27 yıl sonra tekrar düşmüş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, "Özellikle ben buraya gelirken bu takımın kümede kalabileceğine inandım. Bunu başarabilmek için elimden gelen her şeyi yaptığım bir ortamda, yaşadığımız bir sürü talihsizlikler var. Bunları tek tek anlatmaya kalsam, zaman yetmeyecektir ama gerek maçlarda bizlere karşı bariz yapılan hatalar, bununla birlikte takım olarak kendimizin yaptığı hatalar, bütün hepsini birleştirdiğimizde şehrimizi de takımla bütünleştiremeyince maalesef bu üzüntü verici düşme şanssızlığını yaşadık. Gaziantepspor camiası güçlü bir camiadır tekrar ayağa kalkacaktır. Yeni sezonda yine hak ettiği bu lige çıkacaktır. Ben bütün herkesten bu anlamda yaşattığımız üzüntü verici olaydan dolayı özür diliyorum. Sonuçta yapılmış bir sözleşme var, ben sezon sonuna kadar devam edeceğim, sezon sonunda da hep beraber göreceğiz nereye gittiğimizi" ifadelerini kullandı.

