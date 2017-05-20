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FUTBOL

TFF 1. Lig'de şampiyon Sivasspor!

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:40:36

  • 1 TFF 1. Lig'de şampiyon Sivasspor!
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    TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Sivasspor, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

  • 2 TFF 1. Lig'de şampiyon Sivasspor!
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    Süper Lig'e çıkmayı geçen hafta garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

  • 3 TFF 1. Lig'de şampiyon Sivasspor!
    3 | 32

    Bu sonuçla ligi 62 puanla lider tamamlayan Sivasspor, maçın ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

  • 4 TFF 1. Lig'de şampiyon Sivasspor!
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    Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle binlerce taraftar sahaya girdi. Taraftarların arasında kalan futbolcular, zaman zaman zor anlar yaşadı.

  • 5 TFF 1. Lig'de şampiyon Sivasspor!
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    Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarları tribünlere dönmesi için sık sık uyardı. Taraftarların tribünlere dönmesinin ardından saha ortasında kurulan platformda, kupa töreni yapıldı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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