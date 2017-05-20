TFF 1. Ligin 34. ve son haftasında Şanlıurfaspor evinde Elazığsporu 2-1 yendi. Şanlıurfa ekibi, üçlü averajla lige veda etti.

Şanlıurfaspor: 2 - Elazığspor: 1

Stat: Şanlıurfa GAP Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Hüseyin Kala, Oktay Delibalta, Mertcan Çam, Fevzi Özkan (Dk. 81 Banahene), Halil Köçer, Caner Cavlun, Şaban Özel, Cemil Adıcan, İzzet Yıldırım, Batuhan Karadeniz (Dk. 31 Abdulaziz Solmaz)

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Onur Alsu (Dk. 72 Traore), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk (Dk.80 Yunus Gül), Mesut Saray, Cajic, Youssef Yeşilmen, Timur Bayram Özgöz, Kehinde

Goller: Dk. 44 Abdulaziz Solmaz, Dk. 45 Alpaslan Öztürk (Kendi kalesine) (Şanlıurfaspor), Dk. 38 Timur Özgöz (Elazığspor)

MAÇTAN SONRA OLAYLAR ÇIKTI

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen ligden düştü. Maç sonrası taş atan gruba, polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.



Taş atan gruplar ile polis arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Biber gazı ve TOMA'larla müdahale edilen gruplar arasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenerek baygınlık geçiren taraftarlar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.