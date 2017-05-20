Adnan Örnek: "Bende Eto'o var da ben mi oynatmadım?"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Bursaspor'da Teknik Direktör Adnan Örnek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SON 45 DAKİKADA ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI"

Sakatlık yaşayan oyunculardan dolayı zorunlu değişiklikler yaptıklarını ifade eden Adnan Örnek, "İlk yarının ortasında Ertuğrul'un değişmek istemesi bizi zor durumda bıraktı. İlk yarının sonunda Stancu'nun sakatlanıp çıkması bizi değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Son 45 dakikada elimiz kolumuz bağlandı. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye 2-3 haftadır denklem içinde gidiyoruz, gerçekten yoruldum" dedi.

"BENDE ETO'O VAR DA BEN Mİ OYNATMADIM"

Sezon sonunda bu tür sakatlıkların olduğunu söyleyen Örnek, "Bu kadar sakatlık üst üste geliyor. Üzgünüm; niye üzgünüm Antalyaspor gibi sezonun iyi bir takımına karşı gol pozisyonuna giriyorsanız atmanız lazım. Bence yine oyuncuları verdikleri mücadelelerden dolayı kutlarım. Oyun içerisinde çok rotasyon yaptık. Bu bizi çok yordu. Oyuncular bu değişikliklere rağmen ellerinden gelen çabayı sarf ettiler. Goller kaçırdık, goller kaçabilir. Karşı takımda Eto'o var, bende Eto'o var da ben mi oynatmadım. Dünya yıldızı bir oyuncu geliyor bir pozisyonda atıyor. İşte maç 1-1 iken goller kaçırdık. Üzgünüz ama golleri kaçırdığımız için üzgünüz" diye konuştu.

"GENÇLERBİRLİĞİ VE TRABZONSPOR MAÇLARINI ALARAK RAHATLAMAK İSTİYORUZ"

Sonraki hafta oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Ayağa kalktık, kalktık. Artık kalan maçları kazanmamız lazım. Oyuncuların bunu önümüzdeki hafta başaracağına inanıyorum. Gençlerbiriği ve Trabzonspor maçını alarak rahatlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY: "AVRUPA KUPALARININ KONUŞULMASINDAN MUTLUYUM"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum" dedi.

32. haftada sahasında Bursaspor'u Eto'o'nun attığı 2 golle mağlup eden Antalyaspor, puanını 52'ye çıkartarak maç fazlasıyla ligde 5. sıraya yükseldi. Bursaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Antalyaspor açısından ne zaman küme düşülecek denilirken, şimdi Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum. Sezonu güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

"KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Her şeyden önce iyi bir galibiyet aldık. Maçı kazanmamız gerekiyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Bizi iyi bir takımın beklediğini biliyorduk. Beşiktaş maçında bunu gördük. 2 hafta önceki takım değildi. Tabi ki; en büyük sıkıntıyı forvet konusunda yaşadık. Cezalı arkadaşlarımız olsaydı daha farklı olurdu. Takımı tebrik ediyorum. Buraya geldiğimizden beri gösterdiğimiz istikrardan dolayı tekrar takımı tebrik ediyorum" dedi.