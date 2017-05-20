Marcelo Guedes: "Doğum günümde galibiyet mutluluk verici"

30 yaşına girdiğini ve artık 40 yaşına doğru gittiğini söyleyen Marcelo, "Benim için özel olan bu günde önemli bir galibiyetle ayrılmak mutluluk verici. Dört gol attık ve defansta başarılıydık. Bu yolda devam etmek istiyoruz. İki maçımız var, Gaziantep ve Osmanlıspor maçlarını kazanırsak hedefimize ulaşıyoruz. Futbolda her zaman sürprizler var. Yarından itibaren bir sonraki maçı düşüneceğiz" dedi.

"ŞU ANA KADAR MİLLİ TAKIM DAVETİ ALMADIM"

Tosic'le bu sezon çok uyumlu olduklarını ve iyi maçlar çıkardıklarını sözlerine ekleyen Marcelo, "Bu takımın buraya gelmesinde emek harcadık. Bence iyi de iş çıkardık. Transfer yönetimin işi. Yönetim transfer düşünüyorsa yapabilir, onların bileceği iştir. Bizim işimiz çıkıp futbol oynamak. Beşiktaş'a geldiğimden beri iyi maçlar oynuyorum. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü de, mutlaka yurt dışında forma giyen futbolcuları takip ediyordur. Beni de takip ediyordur. Bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyorum. Şu ana kadar bana ulaşılmış bir davet ya da haber yok" ifadelerini kullandı.