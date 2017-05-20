Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Sezonun bitmesine son iki hafta kala 66 puanla 2. sırada yer alan Başakşehir, bu maçtan iyi ayrılarak şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Peki Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Trabzonspor - Başakşehir maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Medical Park Arena'da Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak.

TRABZONSPOR AVRUPA İÇİN 3 PUAN PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir´i ağırlayacak olan Trabzonsor, bu maçı kazanarak Avrupa Kupaları´na katılma umudunu son 2 haftaya taşımayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramayan ve Avrupa Kupaları´na katılma yolunda yara alan bordo mavililer, sahasında Medipol Başakşehir´i konuk edecek. Avrupa umudunu son haftalara taşımak isteyen Trabzonspor, zirve mücadelesi veren rakibi karşısından galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal´ın son oynanan Adanaspor maçının 11´inden farklı olarak kadroda değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Adanaspor karşılaşmasıyla kart cezasını dolduran Uğur Demirok´a yeniden ilk 11´de forma vermesi, kaburgasındaki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan Jan Durica´nın da dinlendirilerek bu oyuncunun yerine savunmada Medjani´yi görevlendirmesi bekleniyor. Yanal´ın son 4 maçta yedek soyundurduğu Castillo´yu da bu maçta ilk 11´de sahaya sürebileceği ifade edildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 18'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 18´inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 lig karşılaşmasında Trabzonspor´un 9, Medipol Başakşehir´in 4 galibiyeti bulunuyor. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 32 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

SON 3 MAÇI KAZANAMADI

Bu arada Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 3 maçta rakibine üstünlük kuramadı. 2014-15 sezonunun 2´nci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı´nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden bordo mavililer, sonraki 3 maçta 1-0, 1-1 ve 1-0´lık skorlarla 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'DA 5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavili takımda 3´er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33´üncü haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

CENGİZ ÜNDER CEZALI

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli bir eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli takımda bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, sarı kart cezalısı olduğu için zorlu Trabzon deplasmanda takımındaki yerini alamayacak.

İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren Uğur Uçar ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Alparslan Erdem, Bekir İrtegün ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu 4 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Adanaspor maçında oynayamayacak.