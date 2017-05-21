Günün transfer haberleri (21.05.2017)

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GOMIS'TEN HABER VAR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Gomis, kiralık olarak formasını giydiği Marsilya'da kalıp kalmama konusunda karar vermediğini dile getirdi. Gomis, "Henüz karar vermedim. Sezon başında Avrupa kupalarında yer almamız gerektiğine inanıyordum. Şu an bunu başardık ve mutlu bir adamım. Tadını çıkaracağım ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Bu inandığım bir projeydi ve bu projenin bir parçası olup olmayacağımı söylemek için biraz erken" şeklinde konuştu.

(Sporx)