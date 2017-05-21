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FUTBOL

Günün transfer haberleri (21.05.2017)

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:12:40

  • 1 Günün transfer haberleri (21.05.2017)
    1 | 12

    NEGREDO GALATASARAY'IN TAPUSUNU İSTEDİ
    Cenk Ergün, Madrid'de Alvaro Negredo'nun menajeri Juanma Lopez ile görüştü...
    İspanyol golcü sarı-kırmızılılardan 5.2 milyon Sterlin istedi.
    (Fotospor)

  • 2 Günün transfer haberleri (21.05.2017)
    2 | 12

    HASAN ALİ ELDEN KAÇABİLİR
    Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile henüz görüşülmedi. Yönetimin, iç transfere yeni hocanın kesinleşmesinin ardından start vereceği belirtiliyor. Ancak Hasan Ali bundan rahatsız. Bir an önce durumunun netleşmesini isteyen oyuncunun, teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi.
    (Fotomaç)

  • 3 Günün transfer haberleri (21.05.2017)
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    YENİ ATİBA BULUNDU
    Siyah-beyazlılar Atiba'ya alternatif olarak düşündükleri 23 yaşındaki Otavio için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini söyledi. Rhodolfo'nun menajeri Felix, Atletico PR'nin 5 milyon euro istediğini ama yetki belgesi verilmesi durumunda bu transfer için çalışabileceğini iletti.
    (Fotospor)

  • 4 Günün transfer haberleri (21.05.2017)
    4 | 12

    STOPERE SON ADAY KOMPANY
    Igor Tudor'un, kişisel ilişkilerini kullanarak Vincent Kompany için girişimlerde bulunduğu ve Guardiola'nın bu talebe olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Bu sezon City'de fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun satın olma opsiyonu ile kiralanması gündemde...
    (Fotomaç)

  • 5 Günün transfer haberleri (21.05.2017)
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    FENERBAHÇE, SOBOL İÇİN HAREKETE GEÇTİ
    Transferde titizlikle çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bonservisi Shakhtar Donetsk’te olan ve Zorya takımında kiralık oynayan Eduard Sobol adı öne çıkıyor. 22 yaşındaki sol bekin yeni sezonda kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.
    (Milliyet)

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