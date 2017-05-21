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Alexandre Lacazette
FUTBOL

"Alexandre Lacazette, Atletico Madrid ile anlaştı"

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Aulas: "Lacazette, transferi konusunda Atletico Madrid ile sözlü anlaşma sağladı" dedi

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:25:55 Güncelleme: 15:50:17

Fransız kulübü Olympique Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, golcü futbolcuları Alexandre Lacazette'in gelecek sezon için İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla sözlü anlaşma sağladığını açıkladı.

Fransa'nın L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, Lacazette hakkında çıkan transfer iddialarına cevap veren Aulas, "Lacazette, transferi konusunda Atletico Madrid ile sözlü anlaşma sağladı. Buna rağmen kesin konuşamıyorum çünkü transferin gerçekleşmesi için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Atletico Madrid'e verdiği yasağın kalkması gerek" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid ile görüşme talebinin Lacazette'ten geldiğini belirten Aulas, transferin önündeki engeller kalktığı takdirde iki kulübün anlaşmak üzere masaya oturacağını sözlerine ekledi.

Bu sezon Olympique Lyon formasıyla 44 maça çıkan Lacazette, 35 gol kaydetti.

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