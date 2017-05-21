Atiker Konyaspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı.
23'te bu sezon ligde 17. kez ağları havalandıran Riad Bajic'in golüyle öne geçen Konya'da, 4 dakika sonra ise bu kez sahneye Ömer Ali çıktı ve ilk 2-0 sona erdi.
90+2'de Hora güzel bir vücut çalımıyla kaleciyi geçti ve topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0.
Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 43 yaparken, Kardemir Karabükspor ise 39 puanda kaldı.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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