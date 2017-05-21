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Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor
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Atiker Konyaspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor evinde Karabükspor'u 3-0 yendi. Maçın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:44:22 Güncelleme: 17:52:29

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı.

23'te bu sezon ligde 17. kez ağları havalandıran Riad Bajic'in golüyle öne geçen Konya'da, 4 dakika sonra ise bu kez sahneye Ömer Ali çıktı ve ilk 2-0 sona erdi.

90+2'de Hora güzel bir vücut çalımıyla kaleciyi geçti ve topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 43 yaparken, Kardemir Karabükspor ise 39 puanda kaldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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