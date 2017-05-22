Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'la 3'üncülük mücadelesine girişen Fenerbahçe'de tek hedef İstanbul'a 3 puanla dönmek. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Fenerbahçe ligi 3'üncü bitirebilmek için Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti kovalayacak. Avrupa'dan elenen, ligde yarıştan erken kopan Fenerbahçe'de elde kalan tek kupa olan Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenmenin şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta dramatik bir sonla penaltılarda Medipol Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de moraller alt üst olmuş durumda. Galatasaray'ın, Osmanlıspor'u yenerek maç fazlasıyla 3'üncülük koltuğunu ele geçirmesi sonrası Fenerbahçe'de tek çıkar yol galibiyet. Ligde Ümit Özat yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Gençlerbirliği 31 haftada 40 puan topladı ve ligde 10'uncu sırada yer alıyor. Ligi maksimum puanla ilk 10 içinde bitirmek isteyen Ankara ekibinde de hedef galibiyet. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'da başlayacak. Kritik mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcıklarını ise İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın detaylı analizleri ve canlı anlatımı HABERTURK.COM'da olacak.

ADVOCAAT UYARDI

Teknik direktör Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçı için oyuncularının motivasyonunu artırmaya çalışıyor... Lige havlu atılmasından sonra tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası’nda da hayal kırıklığı yaşanmasından sonra Sarı-Lacivertli futbolcularda büyük bir çöküş yaşanmaya başladı.

Samandıra’da adeta çıt çıkmazken oyuncuların ağzını da bıçak açmadı. Bu da ister istemez teknik direktör Dick Advocaat’ın keyfini fazlasıyla kaçırdı. Bunun için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün yapılan son idmandan sonra bir toplantı yapan Hollandalı çalış- tırıcı, “Biliyorum hepinizin morali çok bozuk. Ama ligdeki üçüncülüğü kaybetmememiz gerekiyor. Galatasaray maçını kazandı ve şu anda bizim üstümüzde yer alıyor. Bizim de tekrar 3. sıraya çıkacak sonucu almamız gerekiyor. Onun için işinize saygı gösterip maça konsantre olmanızı istiyorum” dedi.

‘KAZANMAK ZORUNDASINIZ’

Hollandalı çalıştırıcı oyuncularından her ne olursa olsun sahada tam kapasitelerini vermelerini de isteyerek, “Önü- müzdeki sezon Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında en iyi konumda yer alabilmesi için kalan maçlarımızda kayıp yaşamamalıyız. Bu yüzden bu maçı kazanmak zorundasınız. En azından bu maçları kazanarak da taraftarları biraz olsun mutlu etmiş oluruz. bunu fazlasıyla hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

SARI ALARM

Gençlerbirliği maçı öncesinde Fenerbahçe’de 8 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertliler’de Alper, Hasan Ali, Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE SAĞ BEK KRİZİ SÜRÜYOR

Gençlerbirliği maçı öncesinde Fenerbahçe’de yine sağ bek krizi yaşanıyor... Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan’ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaması Advocaat’ı zor duruma soktu. Hollandalı hoca bugünkü maçta Beşiktaş derbisinde olduğu gibi sağ bekte Hasan Ali Kaldırım’ı sol bekte de İsmail Köybaşı’nı oynatmayı planlıyor. Tecrübeli hoca Karavaiev’i veya Mehmet Topal’ı da sağ beke çekme konusunu düşündüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Dış sahada en son 29 Ocak 2017 tarihinde Kayserispor’a 4-1 kaybeden Sarı-Lacivertliler bu sezon dış sahada 28 puan, iç sahada ise 29 puan topladı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇA HAZIR

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çalışma yaptı. İdman, çıkış çalışmasıyla son buldu.

Tedavisi süren Serdar Gürler, antrenmana katılmadı. Kırmızı-siyahlılarda Serdar dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

ANKARA 19 MAYIS STADYUMU KONUMU