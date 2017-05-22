Real Madrid şampiyonluğu kutladı!

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Taraftarlara hitaben konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "Çok büyük bir sezon geçirdik ama halen 3 Haziran'da kalan bir finalimiz var. Desteğinizi bekliyoruz" diyerek, Juventus'a karşı oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finaline gönderme yaptı.