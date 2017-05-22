ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Real Madrid şampiyonluğu kutladı!

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:09:50

  • 1 Real Madrid şampiyonluğu kutladı!
    1 | 32

    La Liga'da 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Cibeles Meydanı'nda taraftarlarıyla kutlama yaptı.

     

  • 2 Real Madrid şampiyonluğu kutladı!
    2 | 32

    La Liga'nın son haftasında deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid kafilesi, Malaga'dan uçakla saat 01.30'da Madrid'e geldi. 

  • 3 Real Madrid şampiyonluğu kutladı!
    3 | 32

    İlk olarak Santiago Bernabeu Stadı'na giden futbolcular ve teknik direktör Zinedine Zidane başkanlığındaki teknik heyet daha sonra üstü açık otobüse binerek Cibeles Meydanı'na geçti.

  • 4 Real Madrid şampiyonluğu kutladı!
    4 | 32

    Burada saatlerdir kendilerini bekleyen yaklaşık 30 bin taraftarıyla buluşan Real Madridli futbolcular ve teknik heyet, "şampiyon, şampiyon, şampiyon" tezahüratları altında kutlama yaptı.

  • 5 Real Madrid şampiyonluğu kutladı!
    5 | 32

    Meydandaki kutlama töreni sırasında isimleri tek tek anons edilen Real Madridli futbolcular taraftarlara eşlik etti. Real Madridli futbolcular, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'yi ve ezeli rakipleri Atletico Madrid'i hedef alan tezahüratlar yaptı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000