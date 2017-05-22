Ay-Yıldızlılar'a yeni sponsor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Procter & Gamble (P&G) firması arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu hazır bulundu.

Organizasyonda, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Dürüst, Cengiz Züfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Fuat Guguloğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, A Milli Futbol Takımı oyuncularından Volkan Babacan, Cengiz Ünder, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın bazı oyucuları ve davetliler de yer aldı.

TFF Başkanı Demirören, yaptığı konuşmada, P&G gibi bir dünya markasıyla Türk futbolunun değerini artıran bir anlaşma yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Federasyon olarak Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahibiz. Yeni sponsorlarla buluşma misyonumuzu da bugün taçlandırıyoruz. P&G bünyesinde bulunan markalardan Gillette, A Milli Futbol Takımı'nın, Ariel ise A Milli Kadın Futbol Takımı'nın sponsoru olacak. Ayrıca P&G, bu tesislerin de malzeme tedarik sponsoru oldu." diye konuştu.

Kadın futboluna özellikle değinmek istediğini aktaran Demirören, "İnanıyorum ki bugün yaptığımız anlaşma, futbolun kadınlarda bir numaralı spor olmasına katkı sağlayacak. Türk kadın futbolu, dünyada bir numara olacak. Tabii ki her zaman olduğu gibi en iyisini yine kadınlar bilir. P&G'ye desteklerinde ötürü teşekkür ediyorum. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için, Türkiye'nin ve dünyanın önemli markalarıyla çalışmalarımızın devam edeceğini bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

TURNAOĞLU: TÜRKİYE'DE İLK FUTBOL SPONSORLUĞUMUZ

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, Türkiye'de futbol alanındaki ilk sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını vurguladı.

Daha önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın destekçisi olduklarını hatırlatan Turnaoğlu, "Bugün ilk defa futbol alanında bir sponsorluğa imza atıyoruz. Bunun ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Gillette, A Milli Futbol Takımı'nın erkek bakım markası olacak. Bu, markamız için dünyada da ikinci. Daha önce Brezilya Milli Takımı ile sponsorluğumuz vardı." şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın sponsoru olmanın da ayrı bir heyecan oluşturduğunu anlatan Turnaoğlu, "Kadın Milli Takımımızın da Ariel markası ile sponsorluğunu üsteniyoruz. Kadınlar bizim için önemli. Orkid markamız, daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sponsoru olmuştu. Şimdi de A Milli Kadın Futbol Takımı'na destek vereceğiz. İnşallah uğurlu gelir. İnanıyorum ki kadın ve erkek milli takımları her kategoride büyük başarılara imza atacak. Biz de onlara destek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyacağız." değerledirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yıldırım Demirören ve Tankut Turnaoğlu, sponsorluk sözleşmesine imza attı.

Kadın ve erkek milli takım oyuncuları da hazırlanan stantta yer alan Gillette ve Ariel ürün maketlerini imzaladı.