U17 Avrupa Şampiyonası'nın bitmesiyle birlikte UEFA, resmi sitesinden takip edilmesi gereken 10 isimi açıkladı!
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U17 Milli Takımı'mızdan 1 isim de bu listede yer aldı. İşte UEFA'nın hazırladığı o liste
10 MATEU MOREY
İSPANYA - SAĞ BEK
9 JONATHAN PANZO
İNGİLTERE -Stoper
8 PHIL FODEN
İNGİLTERE - Orta saha
7 ELIAS ABOUCHABAKA
ALMANYA - Orta saha
6 YACINE ADLI
FRANSA - Orta saha
5 JADON SANCHO
İNGİLTERE - Kenar forvet
4 ABEL RUIZ
İSPANYA - Forvet
3 AMINE GOUIRI
FRANSA - Forvet
2 JANN-FIETE ARP
ALMANYA - Forvet
1 OZAN KABAK
TÜRKİYE - Stoper