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FUTBOL

Galatasaraylı oyuncu dev listeye girdi!

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:11:06

  • 1 Galatasaraylı oyuncu dev listeye girdi!
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    U17 Avrupa Şampiyonası'nın bitmesiyle birlikte UEFA, resmi sitesinden takip edilmesi gereken 10 isimi açıkladı!

  • 2 Galatasaraylı oyuncu dev listeye girdi!
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    Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U17 Milli Takımı'mızdan 1 isim de bu listede yer aldı. İşte UEFA'nın hazırladığı o liste

  • 3 Galatasaraylı oyuncu dev listeye girdi!
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    10 MATEU MOREY

    İSPANYA - SAĞ BEK

  • 4 Galatasaraylı oyuncu dev listeye girdi!
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    9 JONATHAN PANZO

    İNGİLTERE -Stoper

  • 5 Galatasaraylı oyuncu dev listeye girdi!
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    8 PHIL FODEN

    İNGİLTERE - Orta saha

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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