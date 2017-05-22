ÖNE ÇIKANLAR
Juan Cuadrado
FUTBOL

Juventus Juan Cuadrado'yu satın aldı!

Serie A şampiyonu Juventus, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Juan Cuadrado'nun bonservisini satın aldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:59:49 Güncelleme: 23:02:10

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) şampiyonu Juventus, 2 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı Kolombiyalı kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Juventus, 20 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 28 yaşındaki Cuadrado ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Daha önce 2009-2015 yıllarında Udinese, Lecce ve Fiorentina'da ter döken Kolombiyalı futbolcu, yarım sezon Chelsea'de mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu başında Serie A'ya dönmüştü.

Cuadrado, 83 maçta 8 gol ve 18 asist ürettiği Juventus formasıyla 2 İtalya Kupası, 2 de lig şampiyonluğu yaşadı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)