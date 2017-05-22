Ümit Özat'tan penaltı açıklaması!

Kırmızı-siyahlı ekibin kalesinde gördüğü ilk gole kadar iyi oynadığını savunan Özat, "Maçta 2 kolay gol yedik. Bence penaltı itiraz gerektirmez. Fena maç olmadı. Adanaspor maçından sonra hedefsiz kalan bir takımız var. Daha aç oyuncuları bu takıma takviye etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki futbolculara alternatifsiz olmaları nedeniyle fazla yük binmesinin sıkıntı yaşamalarına neden olduğunun altını çizen Özat, şunları kaydetti:

"4 maçta 12 puan da olabilirdi. 4'te 0 da olabilirdi. Oynamayan oyunculara şans verip gelecek sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Khalili, sarı kart gördü, bir kart daha görmesine tahammülümüz yoktu. Verdiğim kararların getirisi götürüsü bana ait. Alternatifsiz bir kadro antrenörü oyuncuya mahkum eder. Son 20 yılın en zayıf kadrosuyla bu takım bu puanı aldı. Ne yaptığımızı ne yapmaya çalıştığımızı biliyoruz. Bu lig sevabıyla günahıyla bitti. Bu takım gelecek sezon sanırım OSTİM Stadı'nda oynayacak. Deplasman gibi olacağını düşünürsek iyi transferler yapmak lazım."