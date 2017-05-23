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FUTBOL

Galatasaray'da öncelik Mario Balotelli

23 Mayıs 2017 Salı, 09:42:31

  • 1 Galatasaray'da öncelik Mario Balotelli
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    Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcü ile takviye ederek hem taraftarıyla barışmak hem de kombine satışlarına ilgiyi artırmak isteyen Galatasaray, Fransa’nın Nice kulübünde harika bir sezon geçiren Mario Balotelli için yeniden atağa kalktı.

  • 2 Galatasaray'da öncelik Mario Balotelli
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, Negredo ve Gomis gibi tecrübeli isimleri gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir hamle ile yeniden ilk göz ağrısı Balotelli’ye dönüş yaptı.

  • 3 Galatasaray'da öncelik Mario Balotelli
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    26 yaşındaki İtalyan yıldızın sözleşmesinin bitmesi de Galatasaray yönetiminin iştahını kabarttı.

  • 4 Galatasaray'da öncelik Mario Balotelli
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    Bomba bir transfer yaparak taraftarları heyecanlandırmak isteyen Dursun Özbek yönetimi, Balotelli için kesenin ağzını da sonuna kadar açtı.

  • 5 Galatasaray'da öncelik Mario Balotelli
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    İstediği imza parası ile birlikte Balotelli’ye 3 yıl için 15 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanan yönetim, şampiyonluk bonuslarını da katarak yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacakları öğrenildi.

    • HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 3
  • Misafir 7 dakika önce
    bukadar kart gören birini napacaksınız ya????
  • Misafir 8 dakika önce
    apartman aidat paralarıyla mı?4 yıldızın da nasıl geldiği anlaşıldı.
  • Misafir 8 dakika önce
    kimin parası kime gidiyor işte görmek lazım .. başak şehirde kaç milyon eruoluk futbolcular var ve kim lider görmek te lazım
  • Misafir 25 dakika önce
    saçın paraları bakalım başakşehir adabayor a ne kadar para verdi, alanya wagner love a ne kadar para verdi ...
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