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Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcü ile takviye ederek hem taraftarıyla barışmak hem de kombine satışlarına ilgiyi artırmak isteyen Galatasaray, Fransa’nın Nice kulübünde harika bir sezon geçiren Mario Balotelli için yeniden atağa kalktı.