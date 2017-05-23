Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcü ile takviye ederek hem taraftarıyla barışmak hem de kombine satışlarına ilgiyi artırmak isteyen Galatasaray, Fransa’nın Nice kulübünde harika bir sezon geçiren Mario Balotelli için yeniden atağa kalktı.
Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, Negredo ve Gomis gibi tecrübeli isimleri gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir hamle ile yeniden ilk göz ağrısı Balotelli’ye dönüş yaptı.
26 yaşındaki İtalyan yıldızın sözleşmesinin bitmesi de Galatasaray yönetiminin iştahını kabarttı.
Bomba bir transfer yaparak taraftarları heyecanlandırmak isteyen Dursun Özbek yönetimi, Balotelli için kesenin ağzını da sonuna kadar açtı.
İstediği imza parası ile birlikte Balotelli’ye 3 yıl için 15 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanan yönetim, şampiyonluk bonuslarını da katarak yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışacakları öğrenildi.