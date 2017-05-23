Spor Toto 2.Lig play-off finalinde Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurum kozlarını paylaşacak. TFF 1.Lig'e çıkmak isteyen 2 takımın karşılaşacağı play-off maçı öncesi binlerce kişi "Gümüşhanespor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Gümüşhanespor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GÜMÜŞHANESPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Spor toto 2.Lig Beyaz Grubu 3'üncü sırada bitiren Erzurumspor ile Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grubu 2'nci sırada bitiren Gümüşhanespor play-off maçlarında rakiplerini bir bir eledi ve TFF 1.Lig'e son bilet için oynanacak Spor toto 2.Lig Play-off final maçını oynamaya hak kazandı. Takımlarını TFF 1.Lig'de görmek isteyen binlerce Gümüşhaneli ve Erzurumlu bu maça kilitlendi. Gümüşhanespor ile Erzurumspor'un son kozlarını sahaya süreceği final maçı yarın İstanbul Vodofone Arena Stadyumu'nda oynanacak. Kritik mücadele 19.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İki şehrin kaderini belirleyecek Gümüşhanespor - Erzurumspor maçında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak.

İKİ TAKIM DAHA ÖNCE YENİŞEMEDİ

Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha önce 2 kez karşılaştı ancak 2 maçta da sahadan 3 puanla ayrılan olmadı. Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

BB Erzurumspor 1 - 1 Gümüşhanespor

Gümüşhanespor 0 - 0 BB Erzurumspor

GÜMÜŞHANESPOR NASIL GELDİ?

Kırmızı Grup'ta ligi MKE Ankaragücü'nün ardından ikinci sırada tamamlayan Gümüşhanespor, play-off'ta Menemen Belediyespor ve Kastamonuspor 1966'yı saf dışı bıraktı.

Mehmet Altıparmak'ın çalıştırdığı Gümüşhanespor, daha önce 4 sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmişti. Gümüşhanespor, en son 2002-2003'te Gümüşhane Doğanspor adıyla TFF 1. Lig'de yer almıştı.

GÜMÜŞHANESPOR TÜRKİYE KUPASI'NDA SÜRPRİZE İMZA ATMIŞTI

Gümüşhanespor'da 2016-2017 sezonunda adeta bahar yaşanıyor. Spor Toto 2.Lig Kırmızı kümeyi ikinci sırada bitirerek play-off'a kalan ve oynadığı maçları kazanarak play-off finaline yükselen Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da harika bir deneyim yaşadı. Konyaspor ve Trabzonspor gibi iki Süper Lig ekibiyle birlikte H Grubu'nda yer alan Kırmızı Beyazlılar büyük bir sürprize imza atarak grubu Trabzonspor'un önünde ikinci sırada tamamladı ve kupada son 16'ya kaldı. Son 16'da Manisa'nın Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor'la eşleşen Gümüşhanespor, rakibine 3-1 yenildi ve kupaya veda etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR NASIL GELDİ?

Beyaz Grup'ta sezonu 3. tamamlayan teknik direktör Kemal Kılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çeyrek finalde Kocaeli Birlikspor, yarı finalde ise Amed Sportif Faaliyetler'i saf dışı bıraktı. Geçen yıl Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Erzurum temsilcisi, 2010-2011'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyordu.

EFSANE ERZURUMSPOR GEÇEN YIL KAPANDI

Erzurum'u daha önce Süper Lig'de de temsil eden Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 22 sezon yer almıştı. Amatör kümeye kadar gerileyen Erzurumspor, daha sonra kapanmıştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA MERT NOBRE FIRTINASI

Bir zamanlar Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor gibi kulüplerde forma giyen Brezilyalı yıldız Mert Nobre Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosunda yer alıyor. İlerleyen yaşına rağmen müthiş bir performans sergileyen Mert Nobre, Erzurum'un başarısında büyük paya sahip. Zira Mert Nobre Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla 29 maça çıktı ve 14 gol kaydetti. Brezilyalı golcü Erzurumspor'un en golcü oyuncusu konumunda...

İKİ TAKIMIN EN GOLCÜLERİ

TFF 1.Lig'i hedefleyen iki takımın mücadelesinde hiç kuşku yok ki en büyük görev golcülere düşecek. İşte iki takımın en golcü oyuncuları:

Gümüşhanespor

Ali Özgün 20

Taşkın Çalış 8

Rıdvan Koçak 7

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Mert Nobre 13

Mehmet Albayrak 10

Halil İbrahim Tuna 8

GÜMÜŞHANESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ALTIPARMAK: YARIN GÜMÜŞHANESPOR'U 1.LİG'E ÇIKARACAĞIZ

Spor Toto 2. Lig play-off final maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gümüşhanespor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, futbolcuların gayreti ve taraftarın desteğiyle kazanıp TFF 1. Lig'e yükseleceklerine inandığını söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana amaçlarının TFF 1. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, son 5 maçta gösterdikleri performansla finali hak ettiklerini vurguladı.

Sezon boyunca iyi mücadele ettiklerini dile getiren Altıparmak, "Oyuncularımızın gayreti ve taraftarımızın desteğiyle yarın finali kazanıp Gümüşhanespor'u TFF 1. Lig'e çıkaracağız." dedi.

Kazanmaya odaklanmış bir ekip olduklarını vurgulayan Altıparmak, finalin İstanbul'da Vodafone Arena'da oynanacağını hatırlatarak şunları söyledi:

"Biliyorum ki bütün Gümüşhaneliler orada olacak. Bu, bir şehrin maçı. Bu şehrin kaderini yazarken herkesi orada, yanımızda görmek istiyoruz. Eminim ki taraftarlarımız bize ayrılan yerleri tamamen dolduracaktır. Onların desteği ve bizim gayretimizle yarın akşam o sahadan galip çıkacağız. Bütün taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi desteklemelerini istiyoruz."

Altıparmak, rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çok iyi bir takım olduğuna ve önemli oyuncuları bulunduğuna dikkati çekerek, onların da kazanmak için sahaya çıkacağını belirtti.

Maçın fair play içerisinde geçmesini arzuladıklarını ifade eden Altıparmak, "Nasıl oynadıklarının ve neler yaptıklarının analizini yaptık ama tabii ki o günkü saha şartları ve oynanan futbol, her şey sonucu etkileyecek. Bizim için önemli olan sahada yapacaklarımız. Rakibin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz. Onları da futbolcularımıza aktardık." değerlendirmesinde bulundu.

VODOFONE ARENA STADYUMU'NUN KONUMU