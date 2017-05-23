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Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti

23 Mayıs 2017 Salı, 21:55:35 Güncelleme: 22:00:19

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede misafir takım taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-lacivertlilerin PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Ayrıca, Kayserispor'un Adanaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Bandırmaspor, Göztepe, Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un yanı sıra, Adana Demirspor Kulübü Antrenörü Ahmet Cingöz, kulüp görevlileri Mustafa Çiçekay ve Hüseyin Dora ile Bandırmaspor futbolcusu Sertaç Çam'ın da disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

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