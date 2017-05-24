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L’Equipe, Fenerbahçe’nin bu transfer için 10 ile 15 miyon Euro arasında bonservis bedeli isteyeceğini söylerken; Fransız basınından Marsilya’nın yanı sıra Beşiktaş’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Lyon’un da Kjaer’i transfer etmek istediği öne sürüldü.