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FUTBOL

Simon Kjaer'e 3 dev talip birden!..

23 Mayıs 2017 Salı, 22:48:23

  • 1 Simon Kjaer'e 3 dev talip birden!..
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    Fenerbahçe adına sezon kötü geçse de Sarı-Lacivertli takımın parlayan yıldızı Simon Kjaer...

  • 2 Simon Kjaer'e 3 dev talip birden!..
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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Martin Skrtel’le müthiş bir uyum yakalayan ve sergilediği performansla alkış toplayan deneyimli stoper, Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı...

  • 3 Simon Kjaer'e 3 dev talip birden!..
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    Beşiktaş derbisinin ardından İtalya’ya giden Danimarkalı’nın Milan’la görüştüğü ileri sürülürken; Kjaer’le ilgili en ciddi iddia Fransız basının saygın gazetesi L’Equipe’ten geldi. 

  • 4 Simon Kjaer'e 3 dev talip birden!..
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    Ligue 1’i 5. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi vizesi alan Marsilya’nın transfer listesinin başında 28 yaşındaki stoperin yer aldığını belirtildi.

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    Amerikalı yatırımcıların satın aldığı Fransız ekibinin gelecek sezon güçlü kadro oluşturmayı hedeflediği belirtilirken, teknik direktör Rudi Garcia’nın Kjaer için olumlu rapor verdiği ifade edildi. 

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