23 Mayıs 2017 Salı, 22:48:23 | Güncelleme: 24 Mayıs 2017 Çarşamba, 06:52:55
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Fenerbahçe adına sezon kötü geçse de Sarı-Lacivertli takımın parlayan yıldızı Simon Kjaer...
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Martin Skrtel’le müthiş bir uyum yakalayan ve sergilediği performansla alkış toplayan deneyimli stoper, Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı...
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Beşiktaş derbisinin ardından İtalya’ya giden Danimarkalı’nın Milan’la görüştüğü ileri sürülürken; Kjaer’le ilgili en ciddi iddia Fransız basının saygın gazetesi L’Equipe’ten geldi.
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Ligue 1’i 5. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi vizesi alan Marsilya’nın transfer listesinin başında 28 yaşındaki stoperin yer aldığını belirtildi.
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Amerikalı yatırımcıların satın aldığı Fransız ekibinin gelecek sezon güçlü kadro oluşturmayı hedeflediği belirtilirken, teknik direktör Rudi Garcia’nın Kjaer için olumlu rapor verdiği ifade edildi.
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Haberde Kjaer’in menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya’nın tesislerine gittiği yazıldı.
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L’Equipe, Fenerbahçe’nin bu transfer için 10 ile 15 miyon Euro arasında bonservis bedeli isteyeceğini söylerken; Fransız basınından Marsilya’nın yanı sıra Beşiktaş’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Lyon’un da Kjaer’i transfer etmek istediği öne sürüldü.
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MAAŞINI ÖDE, VALBUENA'YI AL F.Bahçe’yle adı devre arasında da anılan Mathieu Valbuena’nun yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.
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L’Eqiupe’in haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun 3 milyon Euro’luk yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Lyon’un, Valbuena’yı elden çıkarmayı planladığı belirtildi.
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Sarı-Lacivertliler’in Fransız orta sahaya aynı rakamlarla 3 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği ifade edilirken; Lyon’un da bu durumda 1 sezonda daha kontratı bulunan Valbuena’yı bedava bırakabileceği yazıldı.