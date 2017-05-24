23 Mayıs 2017 Salı, 23:01:48 | Güncelleme: 24 Mayıs 2017 Çarşamba, 06:52:50
1
1|10
Sözleşme uzatma konusu adeta yılan hikayesine dönen Bruma’da ipler kopma noktasına geldi.
2
2|10
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Portekizli yıldızın gelecek sezonun sonunda bitecek olan mukavelesini uzatmak için uzunca bir süredir menajeriyle görüşmelerini sürdüren Özbek yönetiminin, bu konuda olumlu bir sonuç alamadığı ortaya çıktı.
3
3|10
Sarı-Kırmızılı idarecilerle yaptığı görüşmeler hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Bruma’nın menajeri Catio Balde, G.Saray’la anlaşamadıklarını dile getirdi.
4
4|10
Yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alamadıklarını belirten Balde, “G.Saray, Bruma’nın kontratını yenilemek istedi. 4 yıllık bir teklif sundular ancak sözleşmesine 25 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi eklemek istediler.
5
5|10
Biz de bu nedenden dolayı anlaşamadık ve masadan kalktık” ifadelerini kullandı.
HABERİN DEVAMI
6
6|10
LEIPZIG 15 MİLYON EURO’YU GÖZDEN ÇIKARDI
Sezon başından beri birçok kulüple adı anılan Bruma’yla son olarak Bundesliga’da sezonu 2. sırada tamamlayan Red Bull Leipzig’in ilgilendiği öne sürüldü.
7
7|10
Portekiz basınında çıkan haberlere göre, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Alman ekibinin genç yetenek için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı, Bruma’yla ise 6 milyon Euro’dan 5 senelik sözleşme imzalamak istediği iddia edildi.
8
8|10
Leipzig iddiaları hakkında da konuşan menajer Balde ise oyuncusuyla Leipzig dışında başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgilendiğini ifade etti.
9
9|10
HABERTÜRK DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU
HABERTÜRK farklı tarihlerde, ‘Bruma’dan veto’ ve ‘Bırakın gideyim’ başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberlerde, genç oyuncunun serbest kalma maddesi yüzünden kulüple sözleşme uzatmaya yanaşmadığını yazmıştı.
10
10|10
Ancak G.Saray, Erhan Telli imzasıyla çıkan bu haberi o dönemde resmi sitesinden yalanlamıştı.