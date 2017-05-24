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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Portekizli yıldızın gelecek sezonun sonunda bitecek olan mukavelesini uzatmak için uzunca bir süredir menajeriyle görüşmelerini sürdüren Özbek yönetiminin, bu konuda olumlu bir sonuç alamadığı ortaya çıktı.