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FUTBOL

"Galatasaray'la anlaşamayıp masadan kalktık"

23 Mayıs 2017 Salı, 23:01:48

  • 1 "Galatasaray'la anlaşamayıp masadan kalktık"
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    Sözleşme uzatma konusu adeta yılan hikayesine dönen Bruma’da ipler kopma noktasına geldi. 

  • 2 "Galatasaray'la anlaşamayıp masadan kalktık"
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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Portekizli yıldızın gelecek sezonun sonunda bitecek olan mukavelesini uzatmak için uzunca bir süredir menajeriyle görüşmelerini sürdüren Özbek yönetiminin, bu konuda olumlu bir sonuç alamadığı ortaya çıktı.

  • 3 "Galatasaray'la anlaşamayıp masadan kalktık"
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    Sarı-Kırmızılı idarecilerle yaptığı görüşmeler hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Bruma’nın menajeri Catio Balde, G.Saray’la anlaşamadıklarını dile getirdi.

  • 4 "Galatasaray'la anlaşamayıp masadan kalktık"
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    Yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alamadıklarını belirten Balde, “G.Saray, Bruma’nın kontratını yenilemek istedi. 4 yıllık bir teklif sundular ancak sözleşmesine 25 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi eklemek istediler. 

  • 5 "Galatasaray'la anlaşamayıp masadan kalktık"
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    Biz de bu nedenden dolayı anlaşamadık ve masadan kalktık” ifadelerini kullandı.

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