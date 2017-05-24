Giresunspor - Eskişehirspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

TFF 1.Lig'den, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off karşılaşmaları start alıyor. 40 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek isteyen Giresunspor play-off yarı final ilk maçında evinde Eskişehirspor'u konuk ediyor. Giresunspor - Eskişehirspor maçına yüzbinlerce insan kilitlenmiş durumda. Peki, Giresunspor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'e çıkmak için her şeyini ortaya koyacak olan iki takımın mücadelesinde Giresunspor, Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak. Yücel İldiz yönetimindeki Giresunspor, ligi 53 puanla 6. sırada bitirdi ve play-off yarı finalinde, Mustafa Denizli yönetiminde 56 puan toplayarak ligi 3. sırada tamamlayan Eskişehirspor'la eşleşti.

Giresunspor en son 1977 yılında Süper Lig'de yer aldı ve 40 yıldır Süper Lig hasretiyle yanıp tutuşuyor. Süper Lig'e ramak kala hayallerinden vazgeçmek istemeyen Giresunspor'da tüm camia galibiyete kilitlendi. Şehirde herkes bu maçı bekliyor. Giresun taraftarı Karabükspor'u Süper Lig'e çıkarmayı başaran Yücel İldiz ve ekibine çok inanıyor.

Diğer yanda Türk futbolunun en önemli figürerinden Mustafa Denizli'nin yönetimindeki Eskişehirspor var. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen Eskişehirspor, Süper Lig'e ara vermeden dönmenin peşinde. Eskişehirspor, Giresun deplasmanından iyi bir skor alarak evindeki maça avantajla çıkmanın peşinde.

Süper Lig'e çıkmak için her şeyin ortaya koyulacağı Giresunspor - Eskişehirspor maçı 25 Mayıs Perşembe (yarın) saat 19.00'da başlayacak. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak. Zorlu Giresunspor - Eskişehirspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6'sını Eskişehirspor kazanırken, 3 maçı ise Giresunspor kazandı. İki takım arasındaki oynanan son maç ise berabere bitti.

Eskişehirspor 3 - 2 Giresunspor

Giresunspor 2 - 1 Eskişehirspor

Eskişehirspor 3 - 0 Giresunspor

Giresunspor 0 - 3 Eskişehirspor

Eskişehirspor 0 - 2 Giresunspor

Giresunspor 1 - 2 Eskişehirspor

Eskişehirspor 6 - 1 Giresunspor

Eskişehirspor 2 - 1 Giresunspor

Eskişehirspor 1 - 0 Giresunspor

Giresunspor 0 - 0 Eskişehirspor

GİRESUN ATATÜRK STADYUMU'NUN KONUMU