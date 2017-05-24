Beşiktaş idmanında gerginlik

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlı takımdaki bütün oyuncular katıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda koşunun ardından pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra 4 takım halinde maçlar oynadı. Beşiktaş'ın antrenmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekibin oynadığı çift kale maç sırasında ikili mücadeleye giren Gökhan İnler ile Adriano Correia arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Omuz omuza yaşanan mücadele sırasında itişmeye başlayan iki oyuncu, daha sonra karşı karşıya gelerek bir süre tartıştı. İki oyuncu arasındaki gerginlik takım arkadaşlarının araya girmesiyle sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.