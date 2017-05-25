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Jose Angel Ziganda
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Athletic Bilbao'da Ziganda dönemi

Athletic Bilbao, görevinden ayrılacağı açıklanan Valverde'nin yerine teknik direktörlüğe Ziganda'nın getirildiğini açıkladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:11:21 Güncelleme: 12:12:59

İspanya La Liga takımlarından Athletic Bilbao'da teknik direktörlük görevine Jose Angel Ziganda getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolculuk döneminde Athletic Bilbao forması da giyen 50 yaşındaki Ziganda ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ziganda, teknik direktörlük kariyerinde Osasuna ve Xerez'in yanı sıra Athletic Bilbao'nun B takımında görev yaptı.

Öte yandan, 4 yıldan bu yana takımın başında bulunan ve Bask temsilcisi ile 2015'te İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Ernesto Valverde'nin gelecek sezon görevine devam etmeyeceği duyurulmuştu.

Katalan basınında yer alan haberlerde ise Valverde'nin 2017-2018'den itibaren Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapacağı öne sürülmüştü.

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