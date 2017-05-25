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Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım için kararını verdi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında "seyirden yasaklama" tedbiri uygulanmasına karar verdi.

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:49:49 Güncelleme: 18:44:13

Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Mehmet Işık Eygüngör'e tokat attığı gerekçesiyle, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında savcılık, "Spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbir evrakı düzenledi. Buna göre emniyet yasakla ilgili evrak düzenleyip Yıldırım'a gönderecek. Yasak Yıldırım'a tebliğ edildiği andan itibaren yasak başlayacak.

Bu arada savcılığın, şüpheli olarak Yıldırım'ı ifadeye çağıracağı öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan ve Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Ramazan Öksüz'ün hazırlayıp İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, 7 Mayıs saat 14.00'te Caferağa Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi-Fenerbahçe bayan basketbol takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisinin 1. karşılaşmasında şüpheli Aziz Yıldırım'ın, şikayetçi Mehmet Işık Eygüngör'e yönelik kasten yaralama eyleminde bulunduğu belirtildi.

YASAK KARARI YILDIRIM'A İLETİLSİN
Yıldırım'ın eyleminin, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanunu'nun 17. maddesine aykırılık oluşturduğu, aynı yasanın 18/3 maddesi gereği şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri uygulanması gerektiği kaydedildi. Savcılık bu nedenle emniyetten, şüpheli Aziz Yıldırım hakkında seyirden yasaklama tedbirine dair verilen kararın kendisine tebliğ edilmesini, evrakın acilen cumhuriyet savcılığına da gönderilmesini istedi.

SÜRE YOK, İTİRAZ VAR
Savcılığın verdiği bu kararın süresi bulunmazken, soruşturma boyu geçerli olabilecek bu yasaklamaya Yıldırım'ın itiraz etme hakkı bulunuyor. Yasaklama kararını savcılık dava açtığı zaman da kaldırabileceği gibi dava açılma durumunda mahkemenin de kararı kaldırıp devam ettirme durumu söz konusu.

İFADEYE ÇAĞRILDI
Öte yandan Yıldırım'ın "kasten yaralama" suçundan başlatılan soruştırma kapsamında şüpheli sıfatıyla da savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

TÜM SPOR KARŞILAŞMALARINI KAPSIYOR
Seyirden yasaklanma bir kişinin spor müsabakalarını, antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlamına geliyor. Kanun, bütün spor müsabakalarının öncesinde, esnasında veya sonrasında, taraftarların gruplar halinde bulundukları yerler ile müsabakaya gidiş ve geliş güzergahlarında olabilecek olayları kapsamaktadır.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 33 dakika önce
    Nekadar saçma bir karar..
  • Misafir 45 dakika önce
    uygulanacak mı göreceğiz
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