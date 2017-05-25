Sezonun bitmesine son iki haftaya girilirken şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda hala bir şansı bulunan Medipol Başakşehir, ligin 33. haftasında Adanaspor ile mücadele edecek. 32. haftada Trabzonspor karşısında aldığı beraberlik ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Başakşehir, bu maçtan iyi sonuçla ayrılarak puan kaybetmek istemiyor. Peki, Medipol Başakşehir - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları..

BAŞAKŞEHİR - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, Adanaspor'u evinde konuk edecek. Başakşehir - Adanaspor maçı 27 Mayıs Cumartesi akşamı saat 18.00'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

STADYUM KONUMU

ADANASPOR TAKTİK ÇALIŞTI

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.



Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını noktalayarak, karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

