Valbuena'nın ilginç alışkanlığı

Fenerbahçe'de kampın dikkat çeken oyuncularından birisi de yeni transfer Mathieu Valbuena... Valbuena takıma hızlı bir şekilde uyum sağlarken yıldız oyuncunun ilginç bir alışkanlığı olduğu ortaya çıktı. Marsilya’ya transfer olduğu dönemden beri aynı tekmeliği kullanan başarılı orta saha oyuncusu bu ekipmanı eskimesine rağmen değiştirmiyor. Valbuena bu durumu herhangi bir totem için yapmadığını belirtirken, “Totemim, uğurum, batıl inançlarım yok ama kendimi böyle daha iyi hissediyorum” ifadeleriyle bu alışkanlığını açıklıyor. Valbuena ayrıca bir de sevdiği bilekliği olduğunu, krampon ve çoraplarını da mümkün olduğunca değiştirmediğini belirtti.



28 NUMARA, ŞAMPİYON NUMARASI

Valbuena ayrıca her zaman tercih ettiği 28 numaranın kendisine şans getirdiğine inandığını belirtti. Valbuena, “28 Eylül 1984 doğumluyum. Bu numarayı doğum günümden dolayı tercih ettim ve bana şans getirdiğine inanıyorum. Bir tek Dinamo Moskova’da 8 numara giydim çünkü orada 28 numarayı başkanın oğlu giyiyordu” sözleriyle numara tercihini açıkladı. Valbuena ayrıca 28 numaranın şampiyon numarası olduğuna inandığını ifade etti.

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