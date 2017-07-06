Talisca son durum (Talisca dönecek mi?)

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Herhangi bir mazereti olmamasına rağmen 4 Temmuz'da dönmeyen ve idmanlara katılmayan Talisca için öne sürülen en net iddia ise yıllık ücreti istediği seviyeye getirilmediği için kendi kendine iznini uzattığı ve yönetime rest çektiği şeklinde.