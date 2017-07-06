ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Talisca son durum (Talisca dönecek mi?)

Talisca depremi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:43:25

  • 1 Talisca depremi
    1 | 16

    DHA'nın haberine göre; Beşiktaş'ta izni bitmesine rağmen dönmeyen Talisca Türkiye'de olduğu kadar ülkesinde de gündem olmaya başlamış durumda.

  • 2 Talisca depremi
    2 | 16

    Daha lig bitmeden maaşına yüzde 100'e yakın zam isteyen Talisca tatil için gittiği ülkesinde de Manchaster United'ta oynamak istediğini açık bir şekilde dile getirmişti. 

  • 3 Talisca depremi
    3 | 16

    Herhangi bir mazereti olmamasına rağmen 4 Temmuz'da dönmeyen ve idmanlara katılmayan Talisca için öne sürülen en net iddia ise yıllık ücreti istediği seviyeye getirilmediği için kendi kendine iznini uzattığı ve yönetime rest çektiği şeklinde. 

  • 4 Talisca depremi
    4 | 16

    Başkan Fikret Orman da bugün yaptığı basın toplantısında annesinin rahatsızlığından dolayı mazeretinin olduğunu ancak maaş yüzünden dönmüyorsa bedelini ödeyeceğini dile getirmişti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Talisca depremi
    5 | 16

    Talisca konusunu yakından takip eden Brezilya basını da oyuncunun zam sıkıntısı ve Manchaster'da oynama isteğini doğrularcasına "Talisca geleceği konusundaki gelişmeleri Brezilya'dan takip ediyor" şeklinde yansıtıyor. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 16
  • Misafir
    Misafir
    taliscaylA Tolga'yı sosayı kıyaslamayın Babel orda oynar töre q7 kanat
  • Misafir
    Misafir
    tolgay var o mevkide hem oynamayı istiyor yürekten hem yeteneği efsane.. taliska para peşinde inşallah umduğunu bulamaz gomez gibi sosa gibi pişmanlar listesine gieçer .. bjk kurumsal bir kluptür karıştırmayın
  • Misafir
    Misafir
    Mourinho, bencil bir oyuncu 90dk gol atcak diye 90hataya tahammül edemez, ne o ne manu... Sonu Q7 gibi olur, bu genç yaşta kendini bitirir. Kadro dışı kalınca akıllanır.
  • Misafir
    Misafir
    Vallahi dilerse gelir dilerse gelmez. Ancak bir an önce çözülsün durum. Yoksa herkesin yerine bir adam bulunur. Her oyuncuya da kulüp bulunur sıkıntı değil.
  • Misafir
    Misafir
    Hep taraftar şımartıyor bunları
  • Misafir
    Misafir
    GELECEKTİR
  • Misafir
    Misafir
    Kimse anadan doğma beşiktaslı değildir. zaten kiralıkda bir basamaktır. kiralık oynarsın gelişirsin ve istediğin takıma gidersin. üstelik kimse merak etmesin böyle bir genç yeten manu ya giderse dönmek istemez. abartmayın kendinizi. 30 küsürlükler ister dönmeyi taraftarda kabul eder. sizde böyle
  • Misafir
    Misafir
    Gelmesin mevcutlar yeter
  • Misafir
    Misafir
    Gidin gidin, gidenlerin hepsi dönmek için can atıyor
  • Misafir
    Misafir
    Kendini akıllı sanan başkan bu kaçıncı kiralık kazığı abubakar taliiska gomez
  • Misafir
    Misafir
    talisca olmasada olur beşiktaş muhtaç değil.En kötü sosa'yı geri alırız talisca üst düzey kulüplerde oynayacak yetenekte değil sahada kayboluyor.Paramızı versinler giderse gitsin sosa daha çok katkı yapar
  • Misafir
    Misafir
    Turk futbolu bitti,tiriskadan afrikalilarla.
  • Misafir
    Misafir
    cek git olum ya biz senin gibileri gene buluruz ama sen bizim gibi takim zor bulursun
  • Misafir
    Misafir
    Kiralık pismanliktir bi uyanık biziz
  • Misafir
    Misafir
    Abu Bakar'dan sonra Talisca'da gelmeyi istemiyor. Hayırlı olsun
  • Misafir
    Misafir
    parayı gördükçe kuduruyor bunlar ..beşiktaş sayesınde adam oluyorlar piyaasa yapıyorlar..sonrası nankörlük...
Kalan karakter : 2000