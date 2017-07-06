ÖNE ÇIKANLAR
Alexandre Lacazette
FUTBOL

Lacazette Arsenal'a transfer oldu

Arsenal, Alexandre Lacazette'i transfer etti

İngiliz basınında yer alan haberlere göre bonservisi için 46,5 milyon sterlin ödenen Alexandre Lacazette, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'i geçerek kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu oldu

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:45:06 Güncelleme: 11:43:48

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız golcü Alexandre Lacazette'i kadrosuna kattı.

1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez ligi ilk 4'ün dışında tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Arsenal, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Sead Kolasinac'ın ardından forvet hattına önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Olympique Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki Lacazette ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını, Arsenal'in kadrosuna dahil ettiği Lacazette için bonuslarla birlikte yaklaşık 46,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Söz konusu bonservis bedeli ile Lacazette, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i geçerek kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Londra temsilcisi, 2013'te Mesut Özil'i İspanyol ekibi Real Madrid'den yaklaşık 42,4 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da başlayan Lacazette, Mayıs 2010'dan bu yana forma giydiği takımında 275 maçta 129 kez fileleri havalandırdı.

Lacazette, Olympique Lyon'da birer kez lig, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  • Lacazette
  • Arsenal
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER