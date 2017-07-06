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FUTBOL

Asamoah Gyan Kayserispor'da! (Asamoah Gyan kimdir?)

Asamoah Gyan Kayseri'ye böyle geldi!

06 Temmuz 2017 Perşembe, 11:16:03

  • 1 Asamoah Gyan Kayseri'ye böyle geldi!
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    Kayserispor, dünyaca ünlü forvet Asamoah Gyan’ı renklerine resmen bağladı. 

  • 2 Asamoah Gyan Kayseri'ye böyle geldi!
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    Bursa ve Göztepe’nin de gündeminde olan Ganalı forvet, kardeşiyle birlikte dün Kayseri’ye gitti ve başkan Erol Bedir’le görüştükten sonra resmi sözleşmeye imza attı.

  • 3 Asamoah Gyan Kayseri'ye böyle geldi!
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    3 sezonluk imza atan ve yıllık 2 milyon Euro kazanacak olan Gyan, Erkilet Havaalanı'nda toplanan binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar yaktıkları meşaleler ve sloganlarla Başkan Erol Bedir ve Gyan'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Bedir ve Gyan, kendilerini alacak otomobile ulaşmakta güçlük çekti.

  • 4 Asamoah Gyan Kayseri'ye böyle geldi!
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    Asamoah Gyan

    Doğum tarihi: 22 Kasım 1985 (31 yaşında)
    Doğduğu il: Accra / Gana
    Boyu: 1,80 m
    Uyruğu: Gana 
    Mevki: Forvet - Santrfor
    Ayak: Sağ ayak

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  • 5 Asamoah Gyan Kayseri'ye böyle geldi!
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    22 Kasım 1985 tarihinde Gana'nın Accra kentinde dünyaya gelen Asamoah Gyan, futbola 2003 yılında Liberty Prof takımında başlamış ve Udinese takımına transfer olmuştur. Udinese'nin deneyim kazanması için Modena takımına kiraya verdiği futbolcu, iki yıl boyunca deneyim kazanmıştır. 

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    6 ay dursun sonra kaçar
  • Misafir
    Misafir
    Asamoah Gyan, Kayserispor’da yıllık 550 bin Euro garanti ücretle oynayacak ve maç başı 15 bin Euro alacak demiş İHA
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