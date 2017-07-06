Asamoah Gyan Kayserispor'da! (Asamoah Gyan kimdir?)

06 Temmuz 2017 Perşembe, 11:16:03 | Güncelleme: 11:46:55
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Kayserispor, dünyaca ünlü forvet Asamoah Gyan’ı renklerine resmen bağladı.
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Bursa ve Göztepe’nin de gündeminde olan Ganalı forvet, kardeşiyle birlikte dün Kayseri’ye gitti ve başkan Erol Bedir’le görüştükten sonra resmi sözleşmeye imza attı.
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3 sezonluk imza atan ve yıllık 2 milyon Euro kazanacak olan Gyan, Erkilet Havaalanı'nda toplanan binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar yaktıkları meşaleler ve sloganlarla Başkan Erol Bedir ve Gyan'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Bedir ve Gyan, kendilerini alacak otomobile ulaşmakta güçlük çekti.
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Asamoah Gyan
Doğum tarihi: 22 Kasım 1985 (31 yaşında) Doğduğu il: Accra / Gana Boyu: 1,80 m Uyruğu: Gana Mevki: Forvet - Santrfor Ayak: Sağ ayak
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22 Kasım 1985 tarihinde Gana'nın Accra kentinde dünyaya gelen Asamoah Gyan, futbola 2003 yılında Liberty Prof takımında başlamış ve Udinese takımına transfer olmuştur. Udinese'nin deneyim kazanması için Modena takımına kiraya verdiği futbolcu, iki yıl boyunca deneyim kazanmıştır.
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2006/2007 sezonunda artık Udinese için forma giyme olgunluğuna erişen Gyan, 2008 yazında 8 Milyon Euro bedelle Rennes'e transfer olmuştur.
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Rennes kulübünde 2 yıl top koşturduktan sonra İngiliz Kulübü Sunderland'in dikkatini çeken oyuncu, 2010 yılında 16 Milyon Euro bedelle transfer olmuştur.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin futbola meyil kazandırmak isteyen takımı Al-Ain FC, bu oyuncuyu 7 Milyon Euro bedelle 1 yıllık kiralamıştır. İlk yıl verim aldığı futbolcuyu bu kez satın almak isteyen Al Ain FC, bu kez 7,5 Milyon Euro teklif etmiş ve Sunderland'den oyncunun bonservisini almıştır.
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3 yıl boyunca Al Ain FC kulübünde forma giydikten sonra 9 Milyon Euro bedelle Çin'in Shangai takımına transfer olan Gyan, 2017 yılında bu kulüpten serbest kalmıştır.
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1,80 boyunda olan Forvet oyuncusu Asamoah Gyan, 2017/2018 sezonunda Kayserispor başarısı için ter dökecek.