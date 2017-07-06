Asamoah Gyan Kayserispor'da! (Asamoah Gyan kimdir?)

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin futbola meyil kazandırmak isteyen takımı Al-Ain FC, bu oyuncuyu 7 Milyon Euro bedelle 1 yıllık kiralamıştır. İlk yıl verim aldığı futbolcuyu bu kez satın almak isteyen Al Ain FC, bu kez 7,5 Milyon Euro teklif etmiş ve Sunderland'den oyncunun bonservisini almıştır.