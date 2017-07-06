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Lukas Podolski Vissel Kobe
FUTBOL

Lukas Podolski Vissel Kobe ile resmi sözleşme imzaladı

Galatasaray'dan Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe ekibine transfer olan Alman oyuncu Lukas Podolski, imzayı attı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 12:07:13 Güncelleme: 13:45:53

Galatasaray'dan 2 milyon 600 bin Euro'ya Vissel Kobe'ye transfer olan Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski, bugün Kobe'ye geldi. Havaalanında düzenlenen karşılaşma töreninde yaklaşık 800 taraftar Podolski'yi bekledi. Daha sonra imza törenine geçen başarılı futbolcu, burada Başkan Hirofumi Mikigaya ile basın toplantısı düzenleyerek, kendisini Vissel Kobe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 

Törenin ardından Podolski, yeni takımında giyeceği 10 numaralı forma ile basın mensuplarına poz verdi.

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