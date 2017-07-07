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Ricardo Quaresma
FUTBOL

Ricardo Quaresma'nın rakibi Kerem Demirbay!

Milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanan ve bir süre gündem olan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, Konfederasyonlar Kupası'nda attığı golle Ricardo Quaresma'nın rakibi oldu

07 Temmuz 2017 Cuma, 09:43:17 Güncelleme: 09:48:33

Rusya'da düzenlenen 2017 Konfederasyonlar Kupası, Almanya’nın zaferiyle sonuçlandı ve Panzerler büyük kupayı ilk kez kazandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre iki hafta süren futbol ziyafetinde atılan en güzel golü seçmek için FIFA altı aday belirledi. Almanya-Kamerun maçında Kerem Demirbay’ın ve Portekiz-Meksika maçında Ricardo Quaresma’nın attığı goller adaylar arasında gösterildi.

Diğer adaylar ise attıkları gollerle, Meksika’dan; Marco Fabian ile Raul Jimenez, Kamerun’dan; Zambo Anguissa ve Portekiz’den Andre Silva oldu.

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