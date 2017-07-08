Martin Skrtel: Mehmet Ekici çok çalışıyor beni şaşırttı!

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de tecrübeli savunmacı Martin Skrtel, gündem değerlendirmesinde bulundu.

Kampa yeni katıldığının altını çizen Slovak stoper, yeni transferleri yorumlarken Mehmet Ekici'nin çalışkanlığının onu şaşırttığını söyledi.

İşte Skrtel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

“Sezon öncesi kampları her zaman zorlu dönemlerdir ve buna ihtiyaç vardır. Kamp sürecine haftaya İsviçre'de devam edeceğiz. Sezon başlayana kadar en fit düzeye gelmek istiyoruz."

"Geçtiğimiz sezonla bu sezonki kamp sürecini kıyaslamam zor çünkü ben buraya geleli 2-3 gün oldu. Zorlu bir çalışma dönemi içindeyiz. İhtiyacımız olan çalışmaları sürdürüyoruz. Yeni hoca geldi, kendi fikirleri var ve bunları bize aktarmaya çalışıyor. Biz de hocanın söylediklerini yapmaya gayret gösteriyoruz. İsteğimiz, saha içindeki çalışmalarımızı sezona da yansıtabilmek."

"İsviçre’de güzel karşılaşmalar bizi bekliyor. En iyisi olmak istiyorsanız, kendinizi en iyilerle kıyaslamak ve onların karşısında nasıl olduğunuzu görmek durumundasınız. Çok iyi takımlarla karşılaşacağız. Bizim için iyi sınavlar olacak. Sezona hazır olmanın tek yolu bu."

"2-3 gündür buradayım ve gördüğüm kadarıyla yeni transferlerimiz takıma kalite katmış. Mehmet Ekici açıkçası beni şaşırttı. Antrenmanlarda gerçekten çok iyi işler yapıyor. Çok çalışıyor. Bu takımın büyük ve önemli bir parçası olacak. Valbuena bildiğimiz çok iyi oyuncu. Dirar da tecrübeli ve Monaco da kendini göstermiş bir isim. Çok iyi transferler. Aynı şeyler yeni kalecimiz Carlos Kameni için de geçerli."

"Biz Fenerbahçe’deyiz. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynayan oyuncularız. Burada en yüksek düzeyde hırslar var. Maç maç devam etmeliyiz. En fazla puanı almaya gayret göstermeliyiz. Geçtiğimiz sezon aslında biz şunu gösterdik. Ligde ilk dört içindeki takımlara karşı son derece iyi performanslar gösterdik. Aşağıda kalan takımlara karşı ise fazla puan kaybettik. Adım adım ilerlemeliyiz. Her maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve bunu sahaya yansıtmalıyız.”

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