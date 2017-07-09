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FUTBOL

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Talisca geliyor, Diego Costa gündemimizde yok

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'e konuştu

09 Temmuz 2017 Pazar, 09:40:56

  • 1 Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'e konuştu
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    Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'ten Meriç Müldür'e özel açıklamalar yaptı. Çebi Diego Costa, Aboubakar, Pepe, Yusuf Erdoğan başta olmak üzere birçok transferle ilgili özel açıklamalar yaptı.

  • 2 Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'e konuştu
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    Galatasaray flaş isimlerle kadrosunu baştan aşağı yenilerken F.Bahçe’de de ciddi takviyeler oldu. 

  • 3 Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'e konuştu
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    Beşiktaş ise durdu durdu Pepe ile sansasyonel bir transfere imza attı. yine de rakiplerine göre sessizler. Siyah-Beyazlılar’da hedef santrfor... Marcelo, Oğuzhan başta birçok futbolcuya ise teklif var. 

  • 4 Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'e konuştu
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    Ama yönetim pek yanaşmıyor gibi. Lyon Marcelo için 8.5 milyon Euro’ya kadar çıktı ama yönetimin elden çıkarma niyeti yok. Adımları temkinli atıyorlar.

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  • 5 Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'e konuştu
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    Camianın gündeminde bir yandan da amatör sporların faaliyetleri için alınması gündemde olan küçülme ya da dondurma kararı var. Tüm bunları Beşiktaş’ın kasasının başındaki isim Ahmet Nur Çebi ile konuştuk. Her sorumuza içtenlikle ve samimi yanıtlar aldık. İşte sorular ve Çebi’nin cevapları...

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2000
YORUMLAR 6
  • Misafir
    Misafir
    Her sene en az iki tane genç yetenek bulunması lazım ki takimin devamlılığı sağlansın.
  • Misafir
    Misafir
    bir sol kanat bulamadilar mi sadede babel ile olmaz alternatifi kotu dyok her mac
  • Misafir
    Misafir
    scout ekibi aylarca 4 kıta dolaşıp Pepe yimi buldu.Hollanda, portekiz klüplerini örnek alın
  • Misafir
    Misafir
    Bu sene en iyi ihtimal 3. olur bjk.
  • Misafir
    Misafir
    Beşiktaşın yaş ortalaması 29.Alınan oyuncu 34 yaşında Pepe.Her yıl 1-2 oyuncu transferi hayaliyle 3 sene sonra 20 oyuncu transfer edersiniz.6 ay dünyayı dolaşan çok süper scout ekibiniz size Pepe'yi mi buldu?
  • Misafir
    Misafir
    Beşiktaş'ın bileği bükülmez uzun yıllar.
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