Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Talisca geliyor, Diego Costa gündemimizde yok

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"İKİ TRANSFERLE KAPATABİLİRİZ"

- Rakipleriniz transferde hızlı. Siz ise ağırdan alıyorsunuz. Beşiktaş transferde neden son günlere kadar bekliyor? Oyuncuları kaptırmak gibi bir endişeniz yok mu?

“Transferde işin sonunu beklediğinizde, acele etmediğinizde karlı da çıkabilirsiniz zarar da edebilirsiniz. Bu sizin özgüveninize, tercihinize bağlı. Biraz da şans. ‘Şimdi acele etmeyeyim, ağustosta fiyatlar düşer’ dersiniz, düşmeyebilir de. Veya herkes alacağını almıştır, ortada oyuncu kalmayabilir. O zaman yandım çavuş diye bağırırsınız. Bugüne kadar şansımız yaver gitti.”