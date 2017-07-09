Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Talisca geliyor, Diego Costa gündemimizde yok
Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'e konuştu
09 Temmuz 2017 Pazar, 09:40:56 | Güncelleme: 10:59:45
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Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi Habertürk'ten Meriç Müldür'e özel açıklamalar yaptı. Çebi Diego Costa, Aboubakar, Pepe, Yusuf Erdoğan başta olmak üzere birçok transferle ilgili özel açıklamalar yaptı.
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Galatasaray flaş isimlerle kadrosunu baştan aşağı yenilerken F.Bahçe’de de ciddi takviyeler oldu.
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Beşiktaş ise durdu durdu Pepe ile sansasyonel bir transfere imza attı. yine de rakiplerine göre sessizler. Siyah-Beyazlılar’da hedef santrfor... Marcelo, Oğuzhan başta birçok futbolcuya ise teklif var.
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Ama yönetim pek yanaşmıyor gibi. Lyon Marcelo için 8.5 milyon Euro’ya kadar çıktı ama yönetimin elden çıkarma niyeti yok. Adımları temkinli atıyorlar.
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Camianın gündeminde bir yandan da amatör sporların faaliyetleri için alınması gündemde olan küçülme ya da dondurma kararı var. Tüm bunları Beşiktaş’ın kasasının başındaki isim Ahmet Nur Çebi ile konuştuk. Her sorumuza içtenlikle ve samimi yanıtlar aldık. İşte sorular ve Çebi’nin cevapları...
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"İKİ TRANSFERLE KAPATABİLİRİZ"
- Rakipleriniz transferde hızlı. Siz ise ağırdan alıyorsunuz. Beşiktaş transferde neden son günlere kadar bekliyor? Oyuncuları kaptırmak gibi bir endişeniz yok mu?
“Transferde işin sonunu beklediğinizde, acele etmediğinizde karlı da çıkabilirsiniz zarar da edebilirsiniz. Bu sizin özgüveninize, tercihinize bağlı. Biraz da şans. ‘Şimdi acele etmeyeyim, ağustosta fiyatlar düşer’ dersiniz, düşmeyebilir de. Veya herkes alacağını almıştır, ortada oyuncu kalmayabilir. O zaman yandım çavuş diye bağırırsınız. Bugüne kadar şansımız yaver gitti.”
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- Scout ekibi üç kıtada aylarca dolaştı, futbolcular izledi ama hiç alınan isim yok. Tavsiye ettikleri isimler yok mu?
“Metin Albayrak ve Gökhan Keskin gerçekten günlerce gittiler dolaştılar ama ağırlıklı olarak stoper üzerinde duruldu. Çünkü Beşiktaş’ın yıllardır kanayan yarasıdır stoper. Oraya da Pepe’yi aldık. Mutlaka santrfor adayları da vardır.”
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- Taraftar çok sayıda transfer beklememeli herhalde?
“Beşiktaş’ın artık her sene bol bol futbolcu transfer etmemesi, doldur boşalta girmemesi lazım. Takımın başarısı için bu çok önemli. Biz ‘Bu sene iki transferle olayı kapatabilir miyiz’ düşüncesindeyiz.”
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DIEGO COSTA AÇIKLAMASI
- Pepe’den sonra öncelik santrforda. Gomez, Costa isimleri de dolaşıyor. Nedir son durum?
“Evet santrfor istiyoruz. Diego Costa yok. Gomez’in geri dönüşü kesin yok. Aboubakar ile olan görüşmeler sürdürülüyor. Buradan sonuç çıkaramazsak yeni alternatifler üzerinde duracağız."
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"Biz özellikle ve öncelikle Aboubakar’ı istiyoruz. Şenol Güneş’te böyle düşünüyor. Çünkü bildiğimiz bir futbolcu.”
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"GOMEZ DE 5.5 ALIYORDU"
-Pepe demişken... Maliyeti, alacağı ücret takım içinde sıkıntı yaratır mı?
“Pepe bir dünya markası. Çok büyük değer katacak. Mario Gomez 5.5 milyon alıyordu bir sorun olmadı. Herkes saygı duydu. "
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"Bunlar dünya markası. Kimsenin etkileneceğini düşünmüyorum. Bizim bir ücret politikamız var. Belli bir süre 1.5-2 milyon bareminden gittik. Sonra 22.5 milyon baremine geldik. Ama o dönemlerde de 5 milyonluk adamlar oldu."
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"Kadroda 1 milyon 500 binlik adamlar varken 3 milyon 750 bin Euro’ya Quaresma’yı oynatıyorduk. Çoğunluk 2 milyon alırken 5.5 milyona Gomez’i oynattık. Barem yine 2 milyon 500 bin civarında şimdi de Pepe geldi. Sorun yok yani.”
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- Demba Ba?
“Demba Ba ile biz hemfikiriz. Ancak ameliyat sonuçları ağustos ayında alınacak. Doktor, ameliyattan sonra bir aylık süreci nasıl geçirdiğine bakıp, kararı verecek."
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"Okey, top oynar’ veya ‘Bu top oynayamaz’ diyecek. Kulübüyle hiç işimiz yok."
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"Kendisi de Çin kulübüyle görüştü, pürüz çıkmadı. Biz kulübüne para ödemeyeceğiz. Sadece Demba Ba’ya ücret vereceğiz.”
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-Yusuf Erdoğan iddiaları da var?
“Yusuf benim gönlümdeki bir çocuk. Çok severim. Evet, konuşuldu. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ‘Hocamızla konuşayım, planlamamıza bir bakalım. Transferine karar verirsek öncelik sizin’ dedi."
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"Yusuf’u Şenol hocanın elinde parlayabilecek çocuklardan biri olarak görüyorum.”
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"GÖKHAN TÖRE FUTBOLA AÇ"
- Ya Gökhan Töre?
“Bu sene bizde Gökhan. Oynayacak. Ben çok umutluyum ondan. Zirve yapacağını düşünüyorum. Geçen sene İngiltere’de forma şansı bulamaması ve sakatlığı Gökhan’ı iyice silkeledi bence. Futbola aç Gökhan.”
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- Ciddi teklifler gelmesi durumunda Adriano, Oğuzhan, Quaresma, Marcelo, Tolgay gibi isimlerin gidebileceğini söylemiştiniz. Aynı durum geçerli mi?
“Talipleri var ama satma taraftarı değiliz. Biz birkaç sene daha şampiyon olmak istiyoruz. Bu kadroyu sevdik biz.
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-O düşünceden vazgeçildi yani?..
“Evet, vazgeçildi. Biz kadroyu bu sene tutmak istiyoruz. Transfer dönemi bitmeden hiçbir şey için kesin konuşmak doğru olmaz ama kimseyi göndermeyi düşünmüyoruz. Bu kadro çok güzel hava yakaladı, aile ortamı oluştu. "
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"Git-gel yaptığımız, bunlar gidip birileri geldiği müddetçe burası çok karışabilir. Bence sezon bittiğinde bir takımda 1-2 kişi gitmeli, 1-2 kişi gelmeli. 6 kişi gönderip 6-7 kişi alınmamalı. Burası AVM değil."
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"Marcelo’da bile istekli değiliz yani. Lyon’un talebi sürüyor ama yüksek ihtimal kalır. Hepsine teklifler geliyor. Para gözümüzü döndürürse takımı da darmadığın etmiş oluruz, 6-7 tane de adam bulmak zorunda kalırız. Elinden çıkarttıklarını yerine koyamıyorsun kolay kolay.”
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ZAM İSTEYEN TALISCA'YA MÜJDEYİ ÇEBİ VERDİ
- Talisca’nın durumu nedir?
“Geliyor. Tatili biraz uzatmış! O da nazik bir konu. Adam, ‘Ben oynadım, Herkes 2 milyon, 2.5 milyon alırken ben 1 milyon 500 bine oynuyorum’ diyor."
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"Biz de cimriyiz, biraz eli sıkı adamlarız. Öyle hemen helalı hoş olsun diyen tiplerden değiliz. Ama ekstradan bir şeyler veririz tabii ki. Çünkü hak etti. Alın terinin hakkıdır."
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"Bize verdiği katkının karşılığını da sunmak lazım. Ama biz de uçamayız yani. Ayaklarımız yere basıyor. Futbolcu almak araba veya ev almaya benzemez. Adamın ayaklarını, beynini, ruhunu alıyorsunuz."
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"Adam mutlu değilse, kafasında hep bir kurgu varsa işe yaramaz. Bir futbolcu sahaya sorunlarını çözmüş olarak çıkmalı.”
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-Bonservisi konusunda gelişme var mı?
“Yok. Olacağını da sanmıyorum. Gelecek sezon bakarız. Zaman ne gösterir bilemezsiniz. Örneğin Demba Ba’nın sakatlığı olmasa biz santrfor konusunu çözmüş olacaktık."
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"Aboubakar gelmese bile dert etmeyecektik. Cenk ile Ömer ile Demba ile bu işi götürürdük. Şenol Hoca da çok beğeniyor Demba Ba’yı. ‘Nerede duracağını çok iyi biliyor’ diyor."
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"6 ay burada kaldı, 5 kuruş para vermedik. 800 Euro iki gün otel parasını ödedik. Çok da iyi bir insan. Çocuk o kadar büyük katkı verdi ki arkadaşlarına. Bunlar bizim görünmeyen taraflarımız.”
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"TIRNAKLARIMIZI ÇIKARIRIZ"
- Q7 için Çin teklifleri konuşuluyor...
"Evet var ama Quaresma Dünya Kupası nedeniyle Türkiye'de kalmak istiyor. Açıkçası biz de istiyoruz. Paralara bakıp da bir nevrimiz dönerse bu takımı dağıtırız."
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"Fikret de (Orman) parayı seviyor, ben de seviyorum. Elimiz sıkı, iyi işletmeciyiz ama futbolda başarı olmayınca hiçbir şey olmuyor işte."
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"Türkiye'de bir maç kazanıyorsun, 1.5 milyon TL alıyorsun. Avrupa'ya gidiyorsun 18 milyon Euro. Şampiyon oluyorsun federasyondan 18 milyon TL alıyorsun. Gelirler gerçekten bu futbolculara bu paraların ödenmesini olağan kılıyor."
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"Bütün mesele şu. Sen Pepe'yi 10 milyona alabilirsin. Bu para bu futbolcuya gidebilir."
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"Bizim dikkat ettiğimiz olay, başkalarının da bize maliyet yüklememesi. Adamın teki gelip 'Ben aracı oldum bu transferi sizin için hallettim. Bana da 1 milyon Euro verin' diyebilir. İşte biz oralarda biraz tırnaklarımızı çıkarıyoruz."