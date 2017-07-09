Gençlerbirliği’nden "yıkım ertelensin" ricası

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, OSTİM Stadı'nın Spor Toto Süper Lig maçlarının oynanabileceği duruma getirilene kadar ya da Eryaman'da yapımına devam edilen stat bitene kadar Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkılmasının ertelenmesini istedi.

Hakan Kaynar yaptığı açıklamada, başkent ekibinin Spor Toto Süper Lig maçlarını oynayacağı stada ilişkin yetkililerle görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "19 Mayıs Stadı'nın yıkılma kararı kesin. Yeni stat yapılacağı için biz de çok mutluyuz ancak buradan bir mağduriyet yaşamamanın çözümleri üzerine düşünüyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a, Ankara Valisi Enver Topaca'ya kulüp olarak gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Kaynar, "Federasyonumuz da bu süreçte son derece hızlı ve yapıcı bir çalışma yürüttü ancak gönülden şu soru da geçmiyor değil, Eryaman'da yapımına devam edilen bir stat var. O bitene kadar ya da OSTİM Stadı hazır duruma getirilene kadar 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı ertelense bu süreci Ankara olarak sorunsuz atlatacağız. Belki bir altı ay bile bize çok derin bir nefes aldırır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Ankara Valiliği ile birlikte stat konusuna çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Kaynar, "Federasyon, Ankara'da alternatif olarak görülen OSTİM Stadı için eksikleri belirledi. Burası eksiklikler tamamlandığında son karar alınacak." diye konuştu.

"HAKLI BİR RİCA"

Hakan Kaynar, stat konusundaki belirsizlik nedeniyle "gürültü çıkarma" gibi bir niyetlerinin olmadığını, yetkililerin bu konuda çok samimi bir şekilde kırmızı-siyahlı takıma yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Yetkililerin samimi çabalarının kendilerini gelecek için umutlandırdığını ifade eden Kaynar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim ricamız yetkililerin son durumu bir kez daha gözden geçirmeleri. Belki bir 6 ayla bütün bu süreç çok daha kolay olacak. Sportif açıdan evden uzakta oynamanın handikapları malum. Daha kazma vurulmadı. Zemin hala çok iyi durumda. Bakanımızdan ve değerli ilgililerden bir kez daha durumu değerlendirmelerini istemek haklı bir rica olacaktır."

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Ankara 19 Mayıs Stadı

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