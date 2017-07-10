Şenol Güneş transferle ilgili her şeyi açıkladı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:41:21 | Güncelleme: 13:56:13
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Forvete bir transfer mutlaka yapmalıyız. Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra bir de kanat oyuncusu almamız gerekiyor. Transfer önceliğimiz bir forvet bir de kanat oyuncusu, 2 isim şart.
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Pepe geldi ama şu anda idmanda yok. Quaresma da yok. İspanya kampına gelecekler, dinlenmeleri de lazım. Pepe'nin kariyeriyle ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten ortada.
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Karakteriyle ilgili de olumlu raporlar aldım. Pepe saygıyı hak ediyor. Bazı kötü görüntüleri var ama son 6 yıldır olumsuz bir şey yok. Saha içerisinde hatalar yapılabiliyor bazen.
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Pepe, tecrübesi, yeteneği ve liderlik vasfıyla önemli katkılar yapacaktır. Stoperde Marcelo, Tosic, Mitrovic ve Atınç da var. O bölgeyi yeterli görüyorum. Olumsuzluk yok.
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BURAK YILMAZ VE VOLKAN ŞEN
Burak Yılmaz ve Volkan Şen benim çalıştığım değerli futbolcular. Fakat şu ana kadar yönetime bir şey demedim. Burak Yılmaz ve Volkan Şen'e kamuoyunda haksızlık yapılıyor.
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Biz kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları düştüğü zaman harcamaya çalışıyoruz. Çıktığı zaman da çok fazla övüyoruz. Burak Yılmaz ve Volkan Şen yetenekli oyuncular.
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Hataları var ama medyanın yansıttığı gibi değil. Ekonomik olarak uygun olurlarsa transferlerine sıcak bakarım.
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Volkan Şen ile de Burak Yılmaz ile de olumsuz düşüncem yok. Ama transferle ilgili net bir şey yok. Gündeme gelirse, teknik olarak olumlu bakarım.
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YUSUF ERDOĞAN
Yusuf Erdoğan'ı 1461 Trabzon'dan beri tanıyorum. Konuşuluyor, yazılıyor. Teknik olarak olabilir ama ekonomik, idari konular da var.
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Yusuf Erdoğan yetenekli ve hızlı bir oyuncu. Trabzon neden bırakıyor bilmiyorum. Konuşuluyor ama son karar yönetimin.
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GÖKHAN İNER
Gökhan İnler entelektüel, vizyonu olan bir oyuncu. Neden ayrıldığını bilmiyorum, oynama şansından sanırım.
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Gökhan İnler benimle değil, yönetimle görüştü. Zannediyorum şans bulamadığı için ayrıldı. Ama oyuncu olarak ondan memnundum.
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TALİSCA
Talisca yanlış yapıyor. Kimseye değil kendisine mesleğine saygısızlık yapıyor. Giderken annesinin rahatsızlığını söyledi. Benfica, Talisca'yı neden bıraktı?
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Bu tip şeyler yüzünden işte. Eksikleri var, bunları düzeltince başarılı oldu. Kendisi ne kadar çalışırsa çalışsın takımla idman yapmak gibi olmaz. Genç oyuncu, yanlış yapıyor. Öğreteceğiz başka çare yok.
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Talisca erken de gitti, idman eksikliği olacak, ne kadar çalışırsa çalışsın takım gibi olmayacak. Genç ama eksiği çok. Talisca tabii ki bir ceza alacak. Ama ceza verirken oyuncuyu kaybedip takıma da zarar vermek istemiyoruz.
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SÖYLÜYORUM MANŞET OLSUN, MARCELO'DA SANKİ TEZGAH VAR
Söylüyorum manşet olsun. Sanki biri tezgah mı hazırlıyor? Koyun satıp almıyoruz. Marcelo konusunda sanki bir tezgah var. Bizim istediğimiz rakamı veriyorlarsa satarız biter.
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Uzatılması hiç doğru değil. İstediğimizi verirlerse, bu iş biter. Uzatmaya gerek yok. İhtiyacın varsa al, yoksa alma kardeşim. Aklım almıyor bazı transferleri.
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Marcelo'yu Lyon alacaksa versin parayı, istenen parayı verirlerse biter bu, Lacazette, Tolisso'nun gideceğini herkes biliyor.
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Marcelo ve Oğuzhan şu an burada. Satılırsa bana göre doğru olmaz.
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CENK TOSUN
Cenk Tosun, Süper Kupa finalinde oynayabilir ama sonrası için forvet ihtiyacımız var. Bu çok net.
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Eldeki kadro şu anda 3 günde 1 maç oynamak için yeterli değil. Geçen sene Eylül'de yaptık forvet transferini. Tuttu mu? Tuttu...
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FRANCO VE MİLOSEVİC GİDEBİLİR, MUSTAFA PEKTEMEK KALSIN İSTERİM
Gökhan Töre'de büyük şanssızlık oldu. Bize çok önemli destek verecekti. Pedro Franco ve Milosevic gidebilirler.
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İyi oyuncular ama bizim o bölgede yeterli oyuncumuz var. Mustafa Pektemek'in gitmesine sıcak bakmıyorum.
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ABOUBAKAR
Aboubakar'ı düşünüyorum, ama uzuyor yani... Kafa attığında herkes kovuyordu, şimdi alın diyorlar.
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Transfer yönetimin yapacağı bir iştir. Aboubakar konusu da uzadı. Porto vermiyorsa, bırakmalıyız. Benim görüşüm bu.
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GİGNAC VE MARİO GOMEZ
Gignac da iyi oyuncu. Teknik olarak karşı çıkacağım bir futbolcu değil. Mario Gomez gündemimizde yok. Gignac iyi bir oyuncu. Olursa 'hayır' der miyim? Hayır, demem.
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DİEGO COSTA
Diego Costa da gelirse hayır demem. Aynı Burak Yılmaz gibi Gignac gibi. Bunlar ekonomiyle alakalı, yönetim bilir. Diego Costa var Gignac var ama transferi çok kolay değil. Bazılarında bonservis sorunu var.
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BEN ARFA - LENS
Lens, Ben Arfa konuşuluyor. Teknik olarak konuşamam, ekonomik durumla alakalı, isim çok. Ama kararı yönetim verecek."
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ARDA TURAN KONUSU
Arda Turan, karakteri ve oyunculuğuna çok saygı duyduğum bir oyuncu. Ama o duruma düştüyse bu sadece onun suçu değildir. Arda Turan gibi yetişmiş insanları yok edip başka oyuncular yetiştirmek istiyoruz.
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Bu yanlış. Herkes hata yapabilir. Ama önemli olan bunu sürdürüp sürdürmemek. Burada benim de, medyanın da, başka hocaların da hatası var. Onu savunmak için söylemiyorum.