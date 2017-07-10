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FUTBOL

Şenol Güneş transferle ilgili her şeyi açıkladı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:41:21

  • 1 Şenol Güneş transferle ilgili her şeyi açıkladı
    1 | 32

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 2 Şenol Güneş transferle ilgili her şeyi açıkladı
    2 | 32

    Forvete bir transfer mutlaka yapmalıyız. Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra bir de kanat oyuncusu almamız gerekiyor. Transfer önceliğimiz bir forvet bir de kanat oyuncusu, 2 isim şart.

  • 3 Şenol Güneş transferle ilgili her şeyi açıkladı
    3 | 32

    Pepe geldi ama şu anda idmanda yok. Quaresma da yok. İspanya kampına gelecekler, dinlenmeleri de lazım. Pepe'nin kariyeriyle ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten ortada. 

  • 4 Şenol Güneş transferle ilgili her şeyi açıkladı
    4 | 32

    Karakteriyle ilgili de olumlu raporlar aldım. Pepe saygıyı hak ediyor. Bazı kötü görüntüleri var ama son 6 yıldır olumsuz bir şey yok. Saha içerisinde hatalar yapılabiliyor bazen. 

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  • 5 Şenol Güneş transferle ilgili her şeyi açıkladı
    5 | 32

    Pepe, tecrübesi, yeteneği ve liderlik vasfıyla önemli katkılar yapacaktır. Stoperde Marcelo, Tosic, Mitrovic ve Atınç da var. O bölgeyi yeterli görüyorum. Olumsuzluk yok.

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2000
YORUMLAR 18
  • Misafir
    Misafir
    adamsin hocam helal sana
  • Misafir
    Misafir
    Tebrikler hoca.Yorumları harika
  • Misafir
    Misafir
    Şenol hocam çok haklı inşallah bu senede biz şampiyon oluruz
  • Misafir
    Misafir
    burak neyse de ozanı alırsanız gider gs storedan giyinirim. ozan kim ya?
  • Misafir
    Misafir
    Büyüksün Şenol Hoca
  • Misafir
    Misafir
    Adamsin yaaa en dogru teknik director yasa be talisca kal be
  • Misafir
    Misafir
    Şenol hoca cidden çok objektif. özellikle Arda konusunda. hakveriyorum
  • Misafir
    Misafir
    ŞENOL HOCA DOĞRU DİYOR BURAK VE VOLKAN KONUSUNDA
  • Misafir
    Misafir
    adama gibi adam şenol hoca kim ne derse desin adam dürüst kitap gibi
  • Misafir
    Misafir
    bi arkadaş yazmış Şenol en efendi hoca diye , evet doğru söylemiş işler yolunda gittiği vakit efendidir , işler yolunda gitmediği zaman en karaktersiz hocalardan bir tanesidir
  • Misafir
    Misafir
    adamın dibi şenol günes
  • Misafir
    Misafir
    helal san şenol hoca herzaman saygıyı hak ettin hak etmeyede devam edeceksin. bravo ssana
  • Misafir
    Misafir
    Adamsın
  • Misafir
    Misafir
    Bir galatasaraylı olarak söylüyorum.en çok saygıyı hak eden teknik direktör şenol hocadır. Efendilige bakarmısınız ego yok kendini beğenmişlik yok öbür hocalarda kendilerini gint kumaşı sanıyor
  • Misafir
    Misafir
    Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat neden yanınıza geldi sorusuna elimi öpmeye gelmiştir diye cevap veren adamda mı ego yok?
  • Misafir
    Misafir
    ego yok mu? adam yürüyen ego :)
  • Misafir
    Misafir
    talişka kapı dışına!!
  • Misafir
    Misafir
    Onu adam edeceğiz
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