Galatasaray, Mariano Ferreira ile anlaştı

Galatasaray, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano Ferreira'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
DHA'da yer alan habere göre Galatasaray, İspanyollara 4 milyon Euro teklif etti. Galatasaray'ın önerdiği 4 milyon Euro ile Sevilla'nın istediği rakam arasında çok farkın olmadığı öğrenilirken kulüplerin yakın zaman içerisinde anlaşması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların oyuncuya da senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret vereceği belirtildi.
Sevilla ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Mariano Ferreira 4 asist yapmıştı.
SEVILLA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Sevilla Başkanı Jose Castro bu akşam "Mariano için bir ilgi var, görüşüyoruz. Ancak bir karar verilmedi" açıklaması yaptı.
MARIANO KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 23 Haziran 1986 (31 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Sao Paulo / Brezilya
BOYU: 1,77 m
UYRUĞU: Defans - sağ bek
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 8 milyon €
2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 43 maç 4 asist 8 sarı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico-MG, Fluminense, Bordeaux, Sevilla
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- Mariano kimdir?
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Misafir 1 saat önceen fazla iki yıl oynar üçüncü yıl emeklilik işlemlerine başlar00
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Misafir 2 saat önceTakimi yaslandirma operasyonu devamı ediyor bravo.....870
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Misafir 5 saat önceSabri reisi aratmaz bence. Hızlı ama son paslar kötü.426