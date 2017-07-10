Galatasaray, Mariano Ferreira ile anlaştı

Galatasaray, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano Ferreira'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.



DHA'da yer alan habere göre Galatasaray, İspanyollara 4 milyon Euro teklif etti. Galatasaray'ın önerdiği 4 milyon Euro ile Sevilla'nın istediği rakam arasında çok farkın olmadığı öğrenilirken kulüplerin yakın zaman içerisinde anlaşması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların oyuncuya da senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret vereceği belirtildi.

Sevilla ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Mariano Ferreira 4 asist yapmıştı.

SEVILLA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sevilla Başkanı Jose Castro bu akşam "Mariano için bir ilgi var, görüşüyoruz. Ancak bir karar verilmedi" açıklaması yaptı.

MARIANO KİMDİR?



DOĞUM TARİHİ: 23 Haziran 1986 (31 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Sao Paulo / Brezilya

BOYU: 1,77 m

UYRUĞU: Defans - sağ bek

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 8 milyon €

2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 43 maç 4 asist 8 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico-MG, Fluminense, Bordeaux, Sevilla

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Mariano kimdir?