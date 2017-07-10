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Mariano Ferreira
FUTBOL

Galatasaray, Mariano Ferreira ile anlaştı

Galatasaray Mariano ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Mariano Ferreira ile anlaştı. Futbolcunun bonservisi için kulübü Sevilla ile görüşmeler sürüyor

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:11:13 Güncelleme: 22:42:23

Galatasaray, Sevilla'da forma giyen sağ bek oyuncusu Mariano Ferreira'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

DHA'da yer alan habere göre Galatasaray, İspanyollara 4 milyon Euro teklif etti. Galatasaray'ın önerdiği 4 milyon Euro ile Sevilla'nın istediği rakam arasında çok farkın olmadığı öğrenilirken kulüplerin yakın zaman içerisinde anlaşması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların oyuncuya da senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret vereceği belirtildi.

Sevilla ile geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Mariano Ferreira 4 asist yapmıştı.

SEVILLA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Sevilla Başkanı Jose Castro bu akşam "Mariano için bir ilgi var, görüşüyoruz. Ancak bir karar verilmedi" açıklaması yaptı.

MARIANO KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 23 Haziran 1986 (31 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Sao Paulo / Brezilya
BOYU: 1,77 m
UYRUĞU: Defans - sağ bek
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 8 milyon €
2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 43 maç 4 asist 8 sarı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico-MG, Fluminense, Bordeaux, Sevilla

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YORUMLAR 5
  • Misafir 1 saat önce
    en fazla iki yıl oynar üçüncü yıl emeklilik işlemlerine başlar
  • Misafir 2 saat önce
    Takimi yaslandirma operasyonu devamı ediyor bravo.....
  • Misafir 5 saat önce
    Sabri reisi aratmaz bence. Hızlı ama son paslar kötü.
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