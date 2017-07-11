Galatasaray'da Östersunds maçı öncesinde kriz!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynanacak Östersunds maçı için doğrudan İsveç'e gidecek Galatasaray'da kriz yaşandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Östersunds maçı öncesinde takımdaki birçok oyuncunun unutkanlığı ve teknik heyetin büyük ihmali kriz yarattı.

Jamtkraft Arena’nın yapay çime sahip olduğunun günler öncesinden bilinmesine karşın, oyuncuların Slovakya’dan yarın direkt gidilecek maç için uygun krampon getirmediği öğrenildi. 2015’te Devler Ligi’ndeki Astana maçında benzer problem yaşayan Sarı-Kırmızılılar, çok sıkıntı çekmiş, 2-2 berabere kalmıştı.

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