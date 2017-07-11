Elyasa'dan şike iddialarına yanıt

Gaziantepspor Kulübü yönetiminin Süper Lig'de küme düşülmesi nedeniyle ağır ithamlarda bulunduğu eski takım kaptanı Elyasa Süme, kendisiyle ilgili iddialara yanıt vererek, günah keçisi ilan edilmeye çalışıldığını söyledi.

Yazılı açıklamada bulunan Elyasa Süme, "Uzun yıllar boyunca formasını taşımaktan gurur duyduğum Gaziantepspor'un yönetiminin, şahsım aleyhine başlattığı karalama kampanyası ve asılsız iddialar ile şahsımı itibarsızlaştırma çabası, beni derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Gaziantepspor Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı ve kendisini de zan altında bırakan açıklamanın, sezon boyunca yaşanan idari ve mali başarısızlıkların örtülmek istenmesinden kaynakladığını savunan Elyasa, "Takımın küme düşmesi nedeniyle bir günah keçisi bulunmak istenmektedir. Sezon sonuna yaklaştıkça şahsıma karşı ağır bir baskı ve yıldırma politikası izlenmeye başlanmıştır. Günümüzde ise bu baskılar iftira ve karalama kampanyasına dönüştürülmek istenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan sezonda yaşanılan mali sorunlar nedeniyle tüm futbolcuların isyan ettiğini, takım kaptanı olarak da tüm bu problemleri çözmek için çabaladığını aktaran oyuncu, şunları kaydetti:

"Ancak bu uğraşlarım sırasında yönetim ile aramdaki gerilim artmıştır. Fakat hiçbir zaman kulüp kültürüne veya tüzel kişiliğine saygısızlık yapmadım. Yönetim, kendi üzerindeki büyük tepkiyi dağıtmak için bu şekilde bir hedef saptırma ve karalama politikasına başvurmuştur. Ulusal ve yerel basına yansıdığı üzere, kulüp yönetiminin bu tavırları Gaziantepspor'u şehir kulübü olmaktan çıkartmaktadır. Tüm bunların üstüne küme düşme başarısızlığı eklenince, camianın tepkisini şaşırtmak için bu şekilde asılsız, kötü niyetli ve hukuka aykırı şekilde bir açıklama yapılmıştır."

Elyasa Süme, kendisiyle ilgili yapılan ithamların gerçekleri yansıtmadığını dile getirerek, "Uzun yıllar futbol oynadığım ve evim olarak bildiğim Gaziantep'e ve tüm kamuoyuna bir kez daha belirtmek isterim ki Gaziantepspor yönetiminin hakkımda yapmış olduğu açıklamalar tamamen asılsız, gerçek dışı ve en hafif tabirle hedef saptırma amaçlıdır. Çok sevdiğim kulübe ve Gaziantep şehrine zarar vermemek adına bu konuda daha fazla polemik ve spekülasyona girmeyerek, şahsımı hedef alan bu açıklamalar hakkında her türlü cezai, hukuki ve idari yollara başvuracağımı belirtmek isterim." şeklinde görüş belirtti.

Geride kalan sezon sonunda Süper Lig'den düşen Gaziantepspor'da yönetim kurulu, yaşanan duruma takımın eski kaptanı Elyasa Süme ile bazı kişilerin bilinçli olarak sebep olduklarını ileri sürerek, dün oldukça sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayımlamıştı.

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