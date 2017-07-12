Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı saat kaçta?

2'nci kamp dönemi için İsviçre'ye giden Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin hazırlık maçının başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Sporting Lizbon hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA? HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp çalışması için geldiği İsviçre'de ilk antremanını yapan Fenerbahçe, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe - Sporting Lizbon hazırlık maçı 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadelede D Smart'ın Smart Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

20 Temmuz'a kadar Lozan'da çalışacak olan Fenerbahçe ikinci kamp döneminde 4 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe sırasıyla, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-lacivertliler, Monaco maçından sonra kampı tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını İstanbul'daki tesislerinde sürdürecek.

FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINI KAYBETTİ

Yeni sezon hazırlıklarını ilk olarak Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Juventus Bucureşti ile karşılaştı. Düzce 18 Temmuz Stadı'nda 18.00'de Romanya ekibi Juventus Bucureşti ile mücadele eden sarı-lacivertliler ilk yarısını 3-0 yenik kapattığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Sarı-lacivertli ekibin başında 4 yıl aradan sonra hazırlık maçı ile sahaya çıkan teknik direktör Aykut Kocaman, bu maçın ilk 11'inde, ''Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Josef de Souza, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Aatıf Chahechouhe, Robin van Persie'ye forma verdi. Yeni transferlerden Nabil Dirar ile milli takımlarından dönen Skrtel ile Kjaer teknik direktör Aykut Kocaman tarafından hazırlık maçında sahaya sürülmedi. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında stoper olarak Mehmet Topal ve Neustader'i kullandı. Bekler ise sağda Şener, solda Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Josef ve Ozan orta alanda görev yaparken sağ kanatta Aatıf sol kanatta Valbuena yer aldı. Mehmet Ekici forvet arkasında oynarken en önde Robin van Persie sahaya çıktı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon 6 numaralı formayı giyen Josef de Souza bu sezon sırtında 89 numara ile mücadele edecek. 6 numara ise İsmail Köybaşı'nın oldu.

Romanya ekibi Juventus Bucureşti ise mücadeleye ''R. Stoian, Dean Beta, Ovidiv Morariv, Alex Benga, Florin Stefan, Madalin Mihaescu, Andrei Lungu, George Baintari, Liviv Bajenaru, Ciprian Petre, Simon Nazaraçhe'' 11'i ile çıktı. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalarken yardımcılıklarını Yusuf Erdoğan ile Salih Mazlum üstlendi. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin oldu.

Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 3-0 yenik kapattı. Juventus Bucureşti'nin gollerini 5'inci dakikada Andrei Lungu, 17'nci dakikada Liviv Bajenaru, 43'üncü dakikada Ciprian Petre kaydetti.

İkinci yarıya başlarken Aykut Kocaman 4 değişiklik birden yaptı. Van Persie'nin yerine Ahmethan Köse, Valbuena'nın yerine Stoch, Aatıf'ın yerine Alper Potuk ve Hasan Ali'nin yerine ise İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

EKİCİ DUBLE YAPTI, SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Ekici 54'üncü dakikada skoru 3-1'e getiren golü ve 66'ncı dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti. Ekici, daha sonra yaşadığı sakatlık yüzünden mücadelenin 68'inci dakikasında yerini Samet Karakoç'a bıraktı.

FENERBAHÇE SARI FORMASI İLE SAHADA

Fenerbahçe yeni tanıttığı sarı renkli formasını Romanya ekibi ile karşılaştığı maçta giydi. Fenerbahçe'nin kuruluş renklerine ithafen yapılan ve beyaz polo yakası bulunan forma ilk hazırlık maçında tercih edildi.

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