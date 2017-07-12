ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri - Emre Mor, M'Baye Niang ve Ozan Tufan transferlerinde son durum!

Fenerbahçe'de transfer gündemi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:48:36

  • 1 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    1 | 28

    Forvet transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, çok önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere! İşte detaylar...

  • 2 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    2 | 28

    Uzun bir süredir adı sarı-lacivertli takım ile anılan M'Baye Niang'ın Fenerbahçe ile kesin anlaşma sağladığı ve yıldız oyuncunun yakın bir zamanda İstanbul'a geleceği belirtildi.

  • 3 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    3 | 28

    İtalyan basınından Mediaset'in haberine göre, Fransız futbolcu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İtalyanlar genç yıldızın sözleşmesinin süresini ve alacağı yıllık ücreti açıkladılar. İşte o rakamlar.

     

  • 4 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    4 | 28

    Habere göre Niang, sarı-lacivertlilerden senelik 3.5 milyon Euro kazanacak. Siyahi forvetin sözleşmesi ise 4 yıllık olacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için Milan'a ne kadar bonservis ödeyeceği zikredilmedi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Fenerbahçe'de transfer gündemi
    5 | 28

    Niang'ın Milano ekibi ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyanlar'ın yetenekli forvet için 18 milyon Euro fiyat biçtiği iddia ediliyor.  Serie A'da Milan formasıyla 81 resmi maça çıkan Niang, 13 kez fileleri sarsabildi. (Hürriyet)

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 13
  • Misafir
    Misafir
    niang 81 resmi maçta 13 gol atmış. Tam bir gol makinesi.
  • Misafir
    Misafir
    Daha bir futbolcu satilamadi,her gun bir futbolcu aliniyor.
  • Misafir
    Misafir
    Dortmunda yeterli gorulmeyen oynatilmayan Emre Fenerbahce de yildiz futbolcu olarak dusunuluyorsa yazik Fenrrbahce ye...
  • Misafir
    Misafir
    fener boş işler yolunda aziz yıldırım egosunu tatmin ediyor
  • Misafir
    Misafir
    Sanane
  • Misafir
    Misafir
    veresiye transfer hepsi. para yok bütçe yok. gelenlerin zaten lisansları yok fifa vermiyor. dur bakalım ne olacak
  • Misafir
    Misafir
    taraftarlar sabırsızlıkla emre morun 2.5 milyon euro almasını bekliyor sefayı süren onlar cefayı çeken taraftarlar millet aklınızı başınıza toplayın futbol sigara gibidir ne maddi ne manevi hiç bir faydası yok
  • Misafir
    Misafir
    Ozanda 7 8 e gitmesin
  • Misafir
    Misafir
    Niang olmaz
  • Misafir
    Misafir
    ozana 3 milyondan fazla sadece katarlılar verir.7 alıp 8 e satmak imkansız.bu rüyadan uyanmak lazım. tabiki fenerbahçe de kalacaktır.
  • Misafir
    Misafir
    OZAN VE 12 MİLYON HAA :))
  • Misafir
    Misafir
    Yazik Ben Emre nin yarinde olsam fenere gitmezdim futbol hayati biter orda
  • Misafir
    Misafir
    Çatla...
Kalan karakter : 2000