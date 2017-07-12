Fenerbahçe transfer haberleri - Emre Mor, M'Baye Niang ve Ozan Tufan transferlerinde son durum!
Fenerbahçe'de transfer gündemi
12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:48:36 | Güncelleme: 13:04:18
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Forvet transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, çok önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere! İşte detaylar...
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Uzun bir süredir adı sarı-lacivertli takım ile anılan M'Baye Niang'ın Fenerbahçe ile kesin anlaşma sağladığı ve yıldız oyuncunun yakın bir zamanda İstanbul'a geleceği belirtildi.
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İtalyan basınından Mediaset'in haberine göre, Fransız futbolcu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İtalyanlar genç yıldızın sözleşmesinin süresini ve alacağı yıllık ücreti açıkladılar. İşte o rakamlar.
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Habere göre Niang, sarı-lacivertlilerden senelik 3.5 milyon Euro kazanacak. Siyahi forvetin sözleşmesi ise 4 yıllık olacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için Milan'a ne kadar bonservis ödeyeceği zikredilmedi.
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Niang'ın Milano ekibi ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyanlar'ın yetenekli forvet için 18 milyon Euro fiyat biçtiği iddia ediliyor. Serie A'da Milan formasıyla 81 resmi maça çıkan Niang, 13 kez fileleri sarsabildi. (Hürriyet)
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İŞTE EMRE MOR'UN ALACAĞI ÜCRET
Fenerbahçe, geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak görülen Emre Mor'u bünyesine katıyor.
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Almanya, İngiltere ve İspanya'dan talipleri olan Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki Türk yıldızı, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de boy gösterecek.
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Sarı-lacivertliler, müthiş transfer harekatında haftalar önce Emre Mor ile yıllık 2 milyon euro'ya el sıkıştı. Ancak Borussia Dortmund yönetimini ve yeni hocası Botz'u ikna etmek ise hiç kolay olmadı.
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Günler süren zorlu görüşmelerin ardından Botz, genç yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanmasına onay verdi. Son olarak Borussia Dortmund'la kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euro'ya anlaşma sağlandı.
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Artık transferin önünde engel kalmadı. Taraftarlar sabırsızlıkla süper yeteneğin İstanbul'a gelmesini bekliyor. (Fotomaç)
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LENS'TE SON DURUM
Geçen sezonun flaş isimlerinden Lens için 2 ezeli rakip, Beşiktaş ve Fenerbahçe kapışıyor.
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Fener’in beklenen girişimi yapmaması üzerine “Teklifleri alın” mesajını yollayan Hollandalı’ya ilk öneri son şampiyondan gelmiş, Gökhan Töre’nin sakatlanmasıyla beraber kanat arayışına giren Beşiktaş, Lens’in menacerlerini İstanbul’a davet etmişti.
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Ezeli rakibinin atağı, Fenerbahçe’nin Lens aşkını alevlendirdi ve İngiliz ekibinin kapısını bu kez daha tatmin edici bir teklifle çalındı.
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Daha önce 6 milyon Euro (24 milyon TL) talep eden Ada temsilcisinin 5 milyon Euro’ya (20 milyon TL) düştüğü, Fener’in de 3.5 milyon Euro’ya (14 milyon TL) çıktığı ve Sunderland’in yanıtını beklediği belirtildi. Beşiktaş ise Lens’in kararına göre hareket edecek. (Fotomaç)
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VALBUENA DEVREYE GİRDİ
Fransa'dan Foot-01.com sitesi, Fenerbahçe'nin bu kez de Valbuena'nın Lyon'dan eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal'ı listeye aldığını iddia etti.
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İtalya'da bir süredir bazı görüşmeler yapan Cezayirli oyuncunun beklediği rakamı bulamadığı bildirilen haberde, "Valbuena, Ghezzal için aracı" bilgisi paylaşıldı.
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Kanarya, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Emre Mor ve Lens'in alternatifi olarak görüyor.
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OZAN TUFAN İÇİN FLAŞ KARAR
Fenerbahçe'nin transfere devam edebilmesi için oyuncu satması gerekiyor. Şu an en ciddi talibi olan oyuncu Simon Kjaer. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı stoperin satışından 10-12 milyon euro civarında bir gelir hedefliyor.
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Ancak şu ana kadar gelen teklifler bu beklentiyi karşılamıyor. En ciddi alıcı Milan. Çizme ekibi para+takas formülüyle transferi gerçekleştirmek istiyor.
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Kanarya'nın şu anda transfer piyasası olan ikinci önemli ismi Ozan Tufan... Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da onayını alarak Ozan'ı bir Avrupa takımına iyi bir paraya pazarlama kararı aldı.
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Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un Avrupa'da bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi.
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Benfica, Lizbon, Real Sociedad ve Valencia Ozan'la ilgilenmiş ancak temaslardan bir sonuç çıkmamıştı. Fenerbahçe, 22 yaşındaki yıldızın bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi.
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KOCAMAN'DAN ŞARTLI İZİN
Ozan Tufan, Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda toplam 82 resmi maça çıktı, 7 gol-5 asistle oynadı. Bonservisi için Bursaspor'a 7 milyon euro ödenen Ay-Yıldızlı futbolcu, şans bulmasına rağmen bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Aykut Kocaman, iyi para kazanılacaksa Ozan'ın satışına onay verdi.
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İNGİLTERE OPERASYONU
Fenerbahçe'nin hedefinde Manchester City'den Bony ve Chelsea'den Batshuayi var. Finansal Fair Play nedeniyle bonservis ödemesi yapamayacak olan Fenerbahçe, transfer listesindeki isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
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Manchester City'nin gözden çıkardığı isimlerden olan Bony için daha önce temas sağlayan Fenerbahçe, bu futbolcunun alternatifini ise Londra'da buldu.
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Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve birçok karşılaşmada yedek kalan Chelsea'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi için temas sağlayan sarı-lacivertliler, Chelsea'nin bu futbolcu hakkındaki kararını vermesini bekliyor.
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Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 33 milyon Sterlin'e Chelsea'ye transfer olan ancak bekleneni veremeyen Belçikalı oyuncu, Diego Costa'nın gölgesinde kalmış ve birçok mücadelede yedek başlamıştı.
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Bony ve Batshuayi için kiralık olarak nabız yoklayan Fenerbahçe; Manchester City ve Chelsea'nin transferdeki hamlelerini bekliyor.