Fenerbahçe transfer haberleri - Emre Mor, M'Baye Niang ve Ozan Tufan transferlerinde son durum!

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Daha önce 6 milyon Euro (24 milyon TL) talep eden Ada temsilcisinin 5 milyon Euro’ya (20 milyon TL) düştüğü, Fener’in de 3.5 milyon Euro’ya (14 milyon TL) çıktığı ve Sunderland’in yanıtını beklediği belirtildi. Beşiktaş ise Lens’in kararına göre hareket edecek. (Fotomaç)