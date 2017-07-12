Tamer Tuna: "İyi oyunculardan oluşan kalıcı bir takım peşindeyiz"

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İzmir'de 3 Temmuz'da başladıkları ilk etap çalışmalarını mevcut kadrodaki oyuncularla bugün tamamladıklarını belirtti.

İlk etabın oldukça iyi geçtiğini aktaran Tuna, "Oyuncularımızın potansiyellerini görme adına verimli bir süreç geçirdik. Bu süreçte aramıza yeni katılan oyuncular da oldu. Onlarla birlikte bir pekişme sağlandı. Cuma gününe kadar izinliyiz. Cuma günü Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Tuna, Hakan Barış ve Emre Can Coşkun'un sakatlıkları nedeniyle Avusturya kampına katılamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Lige Fenerbahçe maçı ile başlamak dezavantaj mı avantaj mı herkes bu soruları soruyor tabii ki. Benim adıma transferin ve takım oluşturma çalışmalarının devam ettiği ligin ilk 4 haftalık geçiş sürecinde kiminle karşılaştığımızın pek önemi yok. Tüm takımlar pekişme sürecinde olacaklar ama ekip olarak bizim bu süreci de iyi geçireceğimizi ve iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hem transferler hem de takımın oluşumu açısından bir süreç içerisindeyiz. Biz burada geçici süreçler üretmek için bulunmuyoruz, iyi oyunculardan oluşan kalıcı bir takım peşindeyiz. Takımı oluştururken lige ve oyun anlayışımıza uyum sağlayacak isimler üzerinde duruyoruz. Kimsenin bu konuda bir endişesi olmasın."

Geçen sezon aldıkları ceza nedeniyle ağustos ayındaki iç saha maçlarında taraftarlarından ayrı kalacak olmalarının kendilerini çok üzdüğünü belirten Tamer Tuna, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Onların ruhlarını yanımızda hissedeceğiz ama 2 maç tribündeki yerlerini alamayacaklar. Umarım sezon içinde yeniden böyle bir ayrılık yaşamayız. Bizi en fazla harekete geçirebilecek faktörün onlar olduğunun farkındayız. Biz fiziksel olarak da zihinsel olarak da iyi çalışıyoruz, hazırlıklarımızın sonunda taraftarlarımızın takımlarını en iyi şekilde bulacaklarından şüpheleri olmasın."