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FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş ilk hedefi Andre Pierre Gignac

Beşiktaş golcü transferine hız verdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:57:02

  • 1 Beşiktaş golcü transferine hız verdi
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    Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Andre Pierre Gignac'la anlaştı. Ancak siyah-beyazlıların listesinde 3 isim daha bulunuyor.

  • 2 Beşiktaş golcü transferine hız verdi
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    Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

  • 3 Beşiktaş golcü transferine hız verdi
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    Ntvspor'un haberine göre, Marcelo için Lyon ile 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan Siyah Beyazlılar, forvet transferi için temaslarını hızlandıracak.

  • 4 Beşiktaş golcü transferine hız verdi
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    Marcelo'dan elde edeceği geliri forvet transferinde kullanacak olan yönetimin listesindeki ilk aday Andre Pierre Gignac.

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  • 5 Beşiktaş golcü transferine hız verdi
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    Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Fransız oyuncu için görüşmeler bir süre önce başlamıştı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir
    Misafir
    Abubakar en iyisi
  • Misafir
    Misafir
    BabacAr. Abubakar. Artık. Portolu. Uğraşmayin. Gelmez. Babacari. Alin
  • Misafir
    Misafir
    ABOUBAKAR DA ISRAR EDİYORUZ !!!!!!
  • Misafir
    Misafir
    ABOUBAKAR DA ISRAR EDİYORUZ !!!!!!
  • Misafir
    Misafir
    31 yasında adamla 1-2 yıl olurda 4 yıllık sözlesme nedir aga burasi futbolcuların emekli ligimi..
  • Misafir
    Misafir
    puhaha
  • Misafir
    Misafir
    iyi olmadı genede hayırlısl
  • Misafir
    Misafir
    Gignac samp ligi oyuncusu degil, yapma Fikret baskan :(
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