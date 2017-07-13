Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş ilk hedefi Andre Pierre Gignac
Beşiktaş golcü transferine hız verdi
12 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:57:02 | Güncelleme: 13 Temmuz 2017 Perşembe, 01:19:56
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Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Andre Pierre Gignac'la anlaştı. Ancak siyah-beyazlıların listesinde 3 isim daha bulunuyor.
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.
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Ntvspor'un haberine göre, Marcelo için Lyon ile 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan Siyah Beyazlılar, forvet transferi için temaslarını hızlandıracak.
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Marcelo'dan elde edeceği geliri forvet transferinde kullanacak olan yönetimin listesindeki ilk aday Andre Pierre Gignac.
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Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Fransız oyuncu için görüşmeler bir süre önce başlamıştı.
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Tigres ile bonservis bedeli konusunda uzlaşmaya çalışan Beşiktaş, transferi 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamaya çalışacak.
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Gignac ile de temasa geçen futbol komitesi, 31 yaşındaki futbolcudan olumlu yanıt aldı.
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Beşiktaş'a transfer olmak istediğini yönetime aktaran Gignac, kulüplerin anlaşması halinde Siyah Beyazlılar’la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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ABOUBAKAR DA GÜNDEMDE Beşiktaş Vincent Aboubakar'dan da vazgeçmiş değil.
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Gignac transferinde problem çıkması durumunda Kamerunlu oyuncu için girişimler yeniden başlayacak.
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Aboubakar'ın bonservisinde hak sahibi olan Porto ve Lorient ile bir kez daha görüşmeyi planlayan yönetim, Marcelo'dan elde ettiği geliri bu transfer için kullanabilir.
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Listedeki diğer isimler Fiorentina'dan Khouma Babacar ve Swansea City'de Fernando Llorente.
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Babacar ve Llorente de yönetimin gündeminde yer alıyor.
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Diğer adaylarda sorun çıkması halinde Beşiktaş'ın bu iki isme yöneleceği öğrenildi.
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TIGRES'TEN AÇIKLAMA GELDİ!
Meksika'dan Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Andre Pierre Gignac'ı da kapsayan bir açıklama geldi.
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Sporx'te yer alan habere göre, Tigres Başkanı Alejandro Rodriguez, Gignac'ı da yakından ilgilendiren bir transfer açıklaması yaptı.
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Gignac, Eduardo Vargas, Jürgen Damm gibi isimler hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine Tigres Başkanı Alejandro Rodriguez şu ifadeleri kullandı ''Oyuncularımız için hiçbir teklif almadık ve hiçbirini de bırakmak istemiyoruz. İki transfer daha yapabiliriz ancak oyuncu satmayı düşünmüyoruz''
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Geçtiğimiz gün Tigres'nin yeni sezon forma tanıtımına katılan Gignac da kısa bir açıklama yaptı ve ''Tigres'in yeni formalarını sevdim. Ama en önemlisi bu forma ile şampiyon olmak'' ifadelerini kullandı.
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BABACAR İÇİN FLAŞ İDDİA!
Öte yandan Beşiktaş'ın, Fiorentina'da forma giyen Babacar'ı kadrosuna katacağına dair iddialar da güçlenmiş durumda.
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Bip Spor'un haberine göre menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş adına Fiorentina'nın forveti Babacar için resmi temaslara başlamak için İtalya'ya gitti.