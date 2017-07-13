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Abdelhak Nouri
FUTBOL

Ajax'tan Abdelhak Nouri açıklaması! Nouri'nin beyninde kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edildi

Abdelhak Nouri'nin beyninde kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edildi

Ajax, cumartesi günü oynanan hazırlık maçında kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle yerde kalan Abdelhak Nouri'nin beyninde kalıcı hasar tespit edildini açıkladı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 14:15:08 Güncelleme: 15:05:07

Hollanda ekibi Ajax, Alman temsilcisi Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdelhak Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun beyninde kalıcı ve ciddi hasar tespit edildiği haberinden derin üzüntü duyulduğu ve dualarının Nouri ile olduğu ifade edildi.

Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kendisini yere bırakmıştı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, saha içinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Ajax, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, uygulanan yoğun tedavinin ardından Nouri'nin hayati tehlikeyi atlattığını kaydetmişti.

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