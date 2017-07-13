Östersunds - Galatasaray Maç Sonucu Uefa Avrupa Ligi

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve bu nedenle Avrupa Ligi’nde grup aşamasına gelebilmek için 3 takımı saf dışı bırakması gereken Cimbom, ilk rakibi olan İsveç’in Östersunds takımı ile deplasmanda karşılaştı.

Maçın 18. dakikasında Tolga Ciğerci'yle girdiği ikili mücadelede Gero kendini yere bıraktı. Pozisyon sonrası penaltı kararı bekleyen Gero'ya, karşılaşmanın hakemi Martinez aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.



İsveç ekibi daha tempolu bir oyun ortaya koysa da ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.





Maçın 57. dakikasında, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues'in çektiği şut dışarı gitti.



60. dakikada, Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'in şutu üstten dışarı gitti.



İsveç ekibi 68. dakikada öne geçti. Paslarla Galatasaray ceza sahasına giren İsveç ekibinde topu önünde bulan Ghoddos, altıpas üzerinden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.



Galatasaray'da maçın 69. dakikasında Bafetimbi Gomis yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.



74. dakikada Tolga'nın defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Garry Rodrigues vuruşunu yaptı ancak açıyı iyi kapatan Keita gole izin vermedi.



90+2'de Hopcutt ile bir gol daha bulan Östersunds mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



Turu geçen takımın belli olacağı rövanş maçı, 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.



ÖSTERSUNDS: 2 - GALATASARAY: 0

STAT: Jamtkraft Arena

HAKEMLER: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero Sevilla, Cesar Manuel Noval Font (İspanya)



ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema (Dk. 88 Somi), Mukiibi (Dk. 76 Bergqvist), Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero (Sk. 81 Hopcutt)

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ahmet Çalık, Maicon, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Rodrigues, Sinan Gümüş (Dk. 87 Emrah Başsan), Gomis (Dk. 68 Eren Derdiyok)

GOLLER: Dk. 68 Ghoddos, 90+2 Hopcutt (Östersunds)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Tolga Ciğerci, Dk. 90+4 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 18 Gero, Dk. 35 Pettersson (Östersunds)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin, topu Gomis'e çıkardı. Penaltı noktasının sağında topa gelişine vuran Gomis'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Selçuk İnan'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Keita, topu kornere tokatladı.

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sema'nın sol çaprazdan çektiği sert şutta topu kaleci Muslera kurtardı. Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

60. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan Gomis'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

68. dakikada Sema'nın ceza sahasına gönderdiği topla Bachirou sağ çaprazda buluştu. Bachirou'nun penaltı noktasına çevirdiği topu kontrol eden Ghoddos, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

74. dakikada kale sahasının içinde topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunda Keita topu kurtardı. Keita'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+2. dakikada İsveç ekibi farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Östersunds atağında Hopcutt, Ahmet Çalık'ı çalımlayarak girdiği ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 2-0

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında iki kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu bez parçasıyla sahaya girdi. Bu kişilere güvenlik güçleri müdahale ederek, sahanın dışına çıkardı.