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FUTBOL

Barcelona'nın yeni transferi Toni Duggan: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olur

14 Temmuz 2017 Cuma, 01:20:22

  • 1 Barcelona'nın yeni transferi Toni Duggan: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olur
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    Futbolda yeni sezon öncesi transferler baş döndürürken, İspanya’dan farklı bir ‘bomba’ transfer haberi geldi...

  • 2 Barcelona'nın yeni transferi Toni Duggan: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olur
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    Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, yıldızların adresi Barcelona, bu kez kadın futbolunun Britanyalı yıldız forveti Toni Duggan’ı renklerine bağladı.

  • 3 Barcelona'nın yeni transferi Toni Duggan: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olur
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    Everton ve Manchester City formaları giyen, Milli Takım’da attığı gollerle kadın futbolunun süperleri arasında gösterilen 25 yaşındaki Duggan, kariyerine kendi deyimiyle “Dünyanın en büyük kulübü” Barça’da devam edecek.

  • 4 Barcelona'nın yeni transferi Toni Duggan: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olur
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    Steve Archibald, Mark Hughes ve Gary Lineker gibi Britanya’nın büyük futbolcularının izinden giderek Barcelona’ya transfer olan Duggan, bir haftadır İngiliz medyasının gündem maddelerinden biri oldu.

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  • 5 Barcelona'nın yeni transferi Toni Duggan: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olur
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    Transfer görüşmeleri, imzası ve hatta sağlık kontrolü Ada basını tarafından yakından izlenen Duggan, futbolculuğu kadar güzel fiziğiyle de ilgi odağı haline geldi.

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