Barcelona'nın yeni transferi Toni Duggan: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olur
14 Temmuz 2017 Cuma, 01:20:22 | Güncelleme: 09:22:48
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Futbolda yeni sezon öncesi transferler baş döndürürken, İspanya’dan farklı bir ‘bomba’ transfer haberi geldi...
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Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, yıldızların adresi Barcelona, bu kez kadın futbolunun Britanyalı yıldız forveti Toni Duggan’ı renklerine bağladı.
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Everton ve Manchester City formaları giyen, Milli Takım’da attığı gollerle kadın futbolunun süperleri arasında gösterilen 25 yaşındaki Duggan, kariyerine kendi deyimiyle “Dünyanın en büyük kulübü” Barça’da devam edecek.
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Steve Archibald, Mark Hughes ve Gary Lineker gibi Britanya’nın büyük futbolcularının izinden giderek Barcelona’ya transfer olan Duggan, bir haftadır İngiliz medyasının gündem maddelerinden biri oldu.
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Transfer görüşmeleri, imzası ve hatta sağlık kontrolü Ada basını tarafından yakından izlenen Duggan, futbolculuğu kadar güzel fiziğiyle de ilgi odağı haline geldi.
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İngiliz oyuncu, iki yıllık imza attığı yeni kulübüyle hedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak açıkladı.
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Duggan, “İngiltere’de büyük başarılar kazandım ama fazlasını istiyorum. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmak harika olur” dedi.
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TAKİPÇİ REKORU KIRIYOR 18. yaş gününde Avrupa Şampiyonası finalindeki ilk golü atarak İngiltere’nin kupaya uzanmasını sağlayan Duggan’ın hayran kitlesi de her geçen yıl artıyor.
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Genç yetenek, artık sosyal medya takipçisi 100 bini aşan tarihteki ilk İngiliz kadın futbolcu...
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4 sezon oynadığı City’nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Duggan’ın hayranlarına, Barça formasıyla yenilerinin eklenmesi hiç sürpriz olmayacak.
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TÜRKİYE'YE HAT-TRICK YAPTI, MANCHESTER CITY'E İMZA ATTI! 11 yaşında geldiği Everton’da yetişen ve oradan İngiltere Milli Takımı’na seçilen Toni Duggan’ın yıldızı, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’ye attığı dört gol sonrası iyice parladı.
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26 Eylül 2013’te Milli Takım’ın 8-0 yenildiği maçta kariyerinin ilk hat-trick’ini yapan Duggan, Adana’da 4-0 biten rövanşta da bir gol kaydetti.
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İngiltere adına 14 maçta 8 gol atan Duggan, Türkiye maçlarından bir ay sonra Manchester City’ye imza attı.
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‘KIZLAR FUTBOL OYNAYAMAZ!’ Futbol şehri Liverpool’da doğan ve küçük yaştan beri tek tutkusu olan top peşinde koştuğunu söyleyen Duggan, önce erkeklerle birlikte futbol oynadı.
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Kız takımı olmadığı için 8 yaş altı erkek takımında forma giyen tek kız olan Duggan, kardeşleri dışında aile büyüklerinden destek görmüş:
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“Erkek kardeşlerim benim futbol oynamamdan önce hiç hoşlanmadı. Hatta bana ‘Kızlar futbol oynayamaz’ bile dediler. Aynı yaştaki erkek çocukları da onlardan iyi olduğum için hep beni kıskandılar...”